16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
По поручению губернатора в регионе идет системная работа по созданию социальных паспортов военнослужащих Дмитрий Азаров принял решения о дополнительной помощи семьям мобилизованных земляков Семьи мобилизованных в Самарской области получат новые льготы для детей Призванные по частичной мобилизации в Самарской области получат по 50 тысяч рублей Дмитрий Азаров проинспектировал все военные части на территории региона

Губернатор Власть и политика

По поручению губернатора в регионе идет системная работа по созданию социальных паспортов военнослужащих

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По поручению губернатора в Самарской области составляются социальные паспорта каждой семьи, где есть военнослужащие, которые сегодня защищают Отечество в ходе специальной военной операции. В понедельник, 10 октября на оперативном совещании в правительстве региона Дмитрий Азаров заслушал первые доклады глав муниципалитетов о проведении этой работы на местах.

Ранее глава региона, общаясь с бойцами в местах размещения, заверил мобилизованных, что лично будет проверять качество работы глав по этому вопросу.

Самарская область первой в стране начала разрабатывать документ, который будет действовать для каждой семьи военнослужащих. По поручению главы региона муниципальные власти и органы исполнительной власти проводят работу по выявлению потребностей в оказании помощи родственникам мобилизованных. Проблемы, в решении которых необходима помощь, фиксируются в социальном паспорте, на основании которого уже выстаивается индивидуальная траектория помощи конкретному человеку.

"Наша постоянная забота о семьях военнослужащих должна быть обеспечена системно. Для этого мы первыми в стране начали формировать социальный паспорт семьи военнослужащих. Стали делать на этапе формирования так называемого самарского батальона. Сегодня эта работа должна всеобъемлюще охватывать все категории военнослужащих", — отметил губернатор.

Дмитрий Азаров поручил на каждом оперативном совещании на постоянной основе главам муниципалитетов готовить доклады о том, как идет процесс составления таких социальных паспортов, об их количестве, о том, какая помощь оказана, где нужно оказать поддержку со стороны областного правительства.

"Ни одна семья не должна быть обделена нашей заботой. Я говорил об этом неоднократно. Но слов мало. Мы должны делом доказать, что это наша святая обязанность и долг перед защитниками Отечества, — акцентировал внимание Дмитрий Азаров. — Помимо персональной ответственности хочу еще раз подчеркнуть для каждого чиновника это святой долг перед защитниками, перед Родиной. Отнеситесь к этому как должно. Формальный подход здесь не потерплю".

Сегодня первыми ответ держали главы Борского, Безенчукского и Сызранского районов. Они доложили губернатору, что лично встречались с семьями мобилизованных, все возникшие вопросы взяли в проработку. Близкие военнослужащих зачастую нуждаются в помощи по хозяйству, обеспечения детей необходимым для учебного процесса, а также решении медицинских и социальных вопросов.

Губернатор поручил главам всех муниципальных образований учесть опыт своих коллег, посмотреть, какие вопросы возникают в соседних районах, чтобы при необходимости превентивно отработать пути их решения и на своей территории.

Гид потребителя

Последние комментарии

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

М С 18 марта 2022 03:43 Дмитрий Азаров: В Самаре до 40% трамваев не выходило на линию

Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта

Владимир безфамильный 15 марта 2022 02:45 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"

brat Goronflo 14 марта 2022 20:01 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...

Joe Brebeanu 07 марта 2022 05:15 В бюджете Самарской области есть средства на непредвиденные расходы в условиях санкций

Хорошая новость

Фото на сайте

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6