В Хворостянском районе руководителей МУПа подозревают в хищении денег на строительстве водовода

В Хворостянском районе возбуждены четыре уголовных дела по факту хищения бюджетных средств при строительстве водопроводов по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения). об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Дела заведены по обращению председателя Контрольно-счетной палаты района и муниципального инспектора по внутреннему финансовому контролю администрации. В ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия сельского поселения Хворостянка за период за 2020-2021 гг. выявили ряд нарушений.
Следователи и оперативные сотрудники ОЭБиПК установили, что руководители МУПа фиктивно заключали договоры с индивидуальным предпринимателем на проведение работ по водоотведению и водоснабжению в сельских поселениях района. При этом фактически работы были уже выполнены сотрудниками муниципального предприятия. Сумма хищения составила около 370 тыс. рублей.
Следователи собрали доказательства причастности к противоправным действиям директора МУПа, его заместителя и индивидуального предпринимателя. В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Предварительное следствие по уголовному делу окончено и с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️