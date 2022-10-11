В Хворостянском районе руководителей МУПа подозревают в хищении денег на строительстве водовода

В Хворостянском районе возбуждены четыре уголовных дела по факту хищения бюджетных средств при строительстве водопроводов по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения). об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Дела заведены по обращению председателя Контрольно-счетной палаты района и муниципального инспектора по внутреннему финансовому контролю администрации. В ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия сельского поселения Хворостянка за период за 2020-2021 гг. выявили ряд нарушений.

Следователи и оперативные сотрудники ОЭБиПК установили, что руководители МУПа фиктивно заключали договоры с индивидуальным предпринимателем на проведение работ по водоотведению и водоснабжению в сельских поселениях района. При этом фактически работы были уже выполнены сотрудниками муниципального предприятия. Сумма хищения составила около 370 тыс. рублей.

Следователи собрали доказательства причастности к противоправным действиям директора МУПа, его заместителя и индивидуального предпринимателя. В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Предварительное следствие по уголовному делу окончено и с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.