В Самаре возбудили еще одно уголовное дело о телефонном мошенничестве. Жертвой стала 65-летняя местная жительница. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Преступник действовал по уже классической схеме. Он позвонил, представился сотрудником службы безопасности банка и убедил жертву, что с ее счета пытаются снять деньги. Далее по указке мошенника жертва перевела его счет более 1,1 млн руб., чтобы сохранить свои сбережения.
Позже женщина поняла, что стала жертвой обмана.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️