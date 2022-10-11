Телефонный мошенник выманил у самарской пенсионерки 1,1 млн рублей

В Самаре возбудили еще одно уголовное дело о телефонном мошенничестве. Жертвой стала 65-летняя местная жительница. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Преступник действовал по уже классической схеме. Он позвонил, представился сотрудником службы безопасности банка и убедил жертву, что с ее счета пытаются снять деньги. Далее по указке мошенника жертва перевела его счет более 1,1 млн руб., чтобы сохранить свои сбережения.

Позже женщина поняла, что стала жертвой обмана.