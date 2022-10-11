В Самарской области растет численность занятых в малом и среднем бизнесе

За последние 5 лет в регионе отмечается позитивная динамика числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Сегодня это самая массовая сфера по количеству занятых — в ней насчитывается около 40% от общего числа работающих жителей Самарской области.

За 2018–2022 годы численность занятых в сфере МСП увеличилась на 38,3%. Если в 2018-м этот показатель был на уровне 449,6 тысяч человек, то в 2022 году в малом и среднем бизнесе работает уже 622 тысячи человек.

Растет и количество самих субъектов малого и среднего бизнеса. По состоянию на 1 сентября в регионе работает 126,4 тысячи предприятий, что на 1,1% больше аналогичного периода прошлого года. Ежегодно предпринимательскую деятельность в среднем регистрируют более 13 тыс. субъектов МСП.

Оборот малых и средних предприятий по итогам первого полугодия 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос на 12,9% и составил 431,35 млрд рублей.

Росту количества субъектов МСП и числа занятых способствует системная работа областного Правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым по формированию комфортного делового и инвестиционного климата в регионе. В Самарской области снижаются административные барьеры для бизнеса, постоянно обновляются инструменты поддержки предпринимательства, и бизнес-сообщество в партнерстве с властью активно участвует в этой работе.

"По уровню развития сферы предпринимательства Самарская область входит в десятку лучших регионов России и занимает второе место в ПФО. Мы находимся в постоянном диалоге с бизнесом, регулярно проводим встречи, на которых обсуждаем острые и проблемные вопросы, предложения предпринимателей о мерах поддержки и изменениях, которые необходимы на законодательном уровне, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Для удобства предпринимателей мы развиваем региональную сеть центров "Мой бизнес", где предпринимателю помогут подобрать наиболее оптимальную услугу или комплекс услуг в зависимости от стадии развития бизнеса. На сегодня уже 12 тысяч предпринимателей получили услуги в центрах "Мой бизнес", — пояснил министр.

По словам основателя швейной фабрики "Профи Дресс" Русланы Сукаевой, условий для развития бизнеса, созданных в регионе за последние годы, не было никогда раньше. Сегодня на предприятии создано более 200 рабочих мест. Компания стабильно развивается и строит планы по освоению новых направлений работы.

"Сегодня мы рассматриваем вариант приобретения собственного здания для фабрики, используя финансовую поддержку — льготный займ для промышленных предприятий с низкой процентной ставкой. Мы благодарны за все меры, в том числе — кадровую поддержку, которую нам предоставляет региональная служба занятости, — подчеркнула основатель швейной фабрики. — Я сама являюсь наставником молодых предпринимателей в программе поддержки от регионального минэкономразвития и центра "Мой бизнес", и мои подопечные также пользуются большим количеством возможностей, созданных для начинающих предпринимателей. Когда 11 лет назад я открывала свое дело, таких инструментов просто не было. На мой взгляд, сегодня в Самарской области созданы отличные условия для роста и развития предпринимателей", — отметила Руслана Сукаева.

Как сообщает Минэкономразвития РФ, в целом по стране численность занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, в августе впервые достигла 28 млн человек. С начала года этот показатель увеличился на 2,5 млн работников. Эти данные подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.