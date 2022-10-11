В Самарской области растет число занятых в сфере малого и среднего бизнеса

За последние пять лет в регионе отмечается позитивная динамика числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Сегодня это самая массовая сфера по количеству занятых - в ней насчитывается около 40% от общего числа работающих жителей Самарской области.
За 2018-2022 гг. численность занятых в сфере МСП увеличилась на 38,3%. Если в 2018-м этот показатель фиксировался на уровне 449,6 тыс. человек, то в 2022 году в малом и среднем бизнесе работает уже 622 тыс. человек.
Растет и количество самих субъектов малого и среднего бизнеса. По состоянию на 1 сентября в регионе работает 126,4 тысячи предприятий, что на 1,1% больше аналогичного периода прошлого года. Ежегодно предпринимательскую деятельность регистрируют, в среднем, более 13 тыс. субъектов МСП.
Оборот малых и средних предприятий по итогам первого полугодия 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос на 12,9% и составил 431,35 млрд рублей.
Росту количества субъектов МСП и числа занятых способствует системная работа областного правительства во главе с губернатором Дмитрием Азаровым по формированию комфортного делового и инвестиционного климата в регионе. В Самарской области снижаются административные барьеры для бизнеса, постоянно обновляются инструменты поддержки предпринимательства, и бизнес-сообщество в партнерстве с властью активно участвует в этой работе.
"По уровню развития сферы предпринимательства Самарская область входит в десятку лучших регионов России и занимает второе место в ПФО. Мы находимся в постоянном диалоге с бизнесом, регулярно проводим встречи, где обсуждаем острые и проблемные вопросы, предложения предпринимателей о мерах поддержки и изменениях, которые необходимы на законодательном уровне, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Для удобства предпринимателей мы развиваем региональную сеть центров "Мой бизнес", где предпринимателю помогут подобрать оптимальную услугу или комплекс услуг в зависимости от стадии развития бизнеса. На сегодня уже 12 тысяч предпринимателей получили услуги в центрах "Мой бизнес", - пояснил министр.
По словам основателя швейной фабрики "Профи Дресс" Русланы Сукаевой, таких условий для развития бизнеса, какие созданы в регионе за последние годы, не было никогда раньше. Сегодня на предприятии создано более 200 рабочих мест. Компания стабильно развивается и строит планы по освоению новых направлений работы.
"Сегодня мы рассматриваем вариант приобретения собственного здания для фабрики, используя финансовую поддержку - льготный заем для промышленных предприятий с низкой процентной ставкой. Мы благодарны за все меры, в том числе за кадровую поддержку, которую нам предоставляет региональная служба занятости, - подчеркнула основатель швейной фабрики. - Я сама являюсь наставником молодых предпринимателей в программе поддержки от регионального минэкономразвития и центра "Мой бизнес", и мои подопечные также пользуются большим количеством возможностей, созданных для начинающих предпринимателей. Когда 11 лет назад я открывала свое дело, таких инструментов просто не было. На мой взгляд, сегодня в Самарской области созданы отличные условия для роста и развития предпринимателей", - отметила Руслана Сукаева.
Как сообщает Минэкономразвития РФ, в целом по стране численность занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, в августе впервые достигла 28 млн человек. С начала года этот показатель увеличился на 2,5 млн работников. Эти данные подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.