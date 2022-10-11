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Преступления Происшествия

В Самаре возбудили дело о развратных действиях со стороны медика

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники управления СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении медика по ст. 135 УК РФ ("Развратные действия"). По предварительным данным, речь может идти о своеобразных осмотрах кого-то из детей.

Предполагается, что все могло происходить в одном из санаториев. Сейчас правоохранители разбираются в ситуации.

Ранее в Самаре вынесли приговор бывшему анестезиологу за изнасилование пациентки. Сообщалось, что врач надругался над женщиной, когда она была под наркозом.

Гид потребителя

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