В Самаре возбудили дело о развратных действиях со стороны медика

Сотрудники управления СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении медика по ст. 135 УК РФ ("Развратные действия"). По предварительным данным, речь может идти о своеобразных осмотрах кого-то из детей.

Предполагается, что все могло происходить в одном из санаториев. Сейчас правоохранители разбираются в ситуации.

Ранее в Самаре вынесли приговор бывшему анестезиологу за изнасилование пациентки. Сообщалось, что врач надругался над женщиной, когда она была под наркозом.