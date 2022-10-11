Средний и крупный бизнес Самарской области научат работать с инновациями

Региональный центр инноваций StartupSamara и областное министерство экономического развития и инвестиций открывают второй набор в практико-ориентированную программу "Школа чемпионов". Представители компаний узнают, как разрабатывать и внедрять новые современные продукты и находить точки роста вне корпоративной системы.
В программе "Школы чемпионов" — как работа с внешними стартапами, так и инструменты мотивации собственных сотрудников на создание инновационных проектов внутри компании.
По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, образовательная программа показала свою актуальность и востребованность в 2020 году, когда состоялась первая "Школа чемпионов".
"В первом наборе, который прошел в 2020 году, приняли участие 275 представителей среднего и крупного бизнеса из Самарской области. В 2022 году главная цель программы осталась неизменной — научить участников внедрять инструменты цифровой трансформации и открытых инноваций в бизнес, — рассказал министр. — Опытные и компетентные спикеры, тщательно продуманная программа позволят бизнесу региона погрузиться в инновационную среду и получить возможность для динамичного развития своего предприятия с использованием современных инструментов и новейших разработок", — добавил Дмитрий Богданов.
Спикерами программы выступят представители корпораций, организаторы корпоративных акселераторов и представители фондов с опытом внедрения инструментов открытых инноваций и цифровой трансформации.
Участники смогут перенять опыт, задать любые вопросы и пообщаться с директором технопарка "Жигулевская долина" Александром Сергиенко, руководителем акселератора StartupDrive (Газпром нефть) Максимом Онищенко, директором центра по инновациям и инвестициям МТС StartUp Hub Дмитрием Куриным, руководителем направления внешних инноваций ПАО "Кировский завод" Еленой Морозовой, начальником Куйбышевского центра инновационного развития КбшЖД Светланой Кишкиной, основателем YellowRockets Сергеем Богдановым и другими экспертами, список которых пополняется.
"Для компаний, которые раньше не работали со стартапами, современные и наиболее эффективные инструменты открытых инноваций могут показаться сложными и непонятными. Наша программа призвана развеять этот миф. И хотя, конечно, нельзя сказать, что это простая работа, мы собрали ведущих экспертов со всей России, чтобы они на практике показали участникам "Школы чемпионов", как наладить эти процессы в своем бизнесе, — подчеркнул руководитель StartupSamara Александр Клюкач. — Программа будет насыщенная, мы затронем все самые важные аспекты — от проведения хакатонов до запуска программ пилотирования инновационных решений, организации корпоративного акселератора и создания венчурного фонда. Помимо образовательной части, мы включили в программу индивидуальные консультации с участниками, т. е. планируем тесно поработать с каждой компанией и, я уверен, вместе найдем возможности для увеличения прибыли и развития".
Программа рассчитана на собственников, топ-менеджеров и профильных сотрудников, отвечающих за инновации.
Участие в программе бесплатное, прием заявок продолжается до 24 октября 2022. Зарегистрироваться можно на сайте "Школы чемпионов".
Последние комментарии
Дорого яичко!
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Ну и слава богу!
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
С меня и моей семьи этот весёлый регоператор пытается получить за свои "услуги" в 6 раз больше, чем фактически мы производим мусора. Продолжаем судиться, деньги они получат только через суд. Если смогут получить за прошедший период, за следующий придется так же получать через суд. Вся эта затея - чистейшей воды узаконенная коррупция и произвол. Офшорная затея для доения народа. Желаем этой "компании" обанкротиться и уступить место реальным людям с небандитскими понятиями и совестью.