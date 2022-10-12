На проект строительства новой дороги по ул. Путевой в Самаре выделили 19 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документацию на строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения на ул. Путевой в Самаре.

Начальная цена контракта составляет 19,54 млн рублей. Победитель торгов определится после 3 ноября. Контракт нужно будет исполнить до конца 2023 года, в три этапа.

Предположительная протяженность участка под строительство — около 2 км, категория — "магистральная улица районного значения".

В документации отмечается, что начало проектируемого участка следует принять на пересечении ул. Мира и Северного шоссе, конец — на км 2+000 автомобильной дороги общего пользования регионального значения по ул. Путевая (подъезд к поликлинике).