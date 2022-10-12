16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Ставропольском районе вновь ищут подрядчика на разработку проекта детского сада На проект строительства новой дороги по ул. Путевой в Самаре выделили 19 млн рублей Мэрия Самары согласовала участок под строительство новой школы в Волгаре "Волгатрансстрой-проект" разработает проект строительства пятой очереди набережной в Самаре "Самарский деловой центр" реанимирует проект застройки высотным жильем территории "Кинапа"

Строительство Строительство и недвижимость

На проект строительства новой дороги по ул. Путевой в Самаре выделили 19 млн рублей

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документацию на строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения на ул. Путевой в Самаре.

Начальная цена контракта составляет 19,54 млн рублей. Победитель торгов определится после 3 ноября. Контракт нужно будет исполнить до конца 2023 года, в три этапа.

Предположительная протяженность участка под строительство — около 2 км, категория — "магистральная улица районного значения".

В документации отмечается, что начало проектируемого участка следует принять на пересечении ул. Мира и Северного шоссе, конец — на км 2+000 автомобильной дороги общего пользования регионального значения по ул. Путевая (подъезд к поликлинике).

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6