Семья из Похвистнева получила соцконтракт на развитие спортивной секции

В Самарской области становится все более популярной мера соцподдержки — социальный контракт. Регион — один из первых в стране, где ее начали внедрять. С 2010 г. воспользовались более 30,5 тыс. семей области.

Количество заключенных соцконтрактов ежегодно растет. Так, в 2020 г. были заключены 1393 соцконтракта, за 2021 г. — уже 7957, а за неполные 10 месяцев 2022 г. — 6073.

Социальный контракт — это помощь государства семьям и одиноко проживающим гражданам в сложной жизненной ситуации, с невысоким достатком. Такая помощь предполагает не просто выплаты, а план действий для преодоления трудностей и повышения уровня доходов, а также поддержку на каждом этапе.

В 2020 г. по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в условиях действия ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусной инфекцией, было принято решение расширить направления использования соцконтракта. Тогда стало возможным использовать выплату на прохождение профессионального обучения и приобретение компьютерной техники, необходимой для обучения в дистанционной форме, а также для использования ее в дальнейшем для трудоустройства по принципу "удаленное рабочее место".

С 2021 г. возможности оказания поддержки по соцконтракту стали доступными более широкому кругу получателей. Такая помощь начала предоставляться на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов (ранее на эти цели направлялось не более 50 млн руб. в год только из областной казны). Стало больше возможностей для трудоспособных граждан, семей с детьми, в том числе для молодых мам, осуществляющих уход за ребенком. Сейчас соцконтракт можно оформить на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, а также на мероприятия, способствующие преодолению трудной жизненной ситуации.

Кроме того, в 2022 г. в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина увеличены выплаты по двум направлениям: на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности можно получить до 350 тыс. руб., а на ведение личного подсобного хозяйства — до 200 тыс. рублей.

Семья Людмилы Плигиной из Похвистнева оценила эффективность соцконтракта. Людмила работает бухгалтером, воспитывает двоих детей. Благодаря соцконтракту она смогла организовать у себя в городе небольшой фитнес-зал. По совету подруги женщина обратилась в комплексный центр соцобслуживания населения. Когда все документы были собраны, проект одобрили, она получила финансовую поддержку на предпринимательскую деятельность по направлению джампинг (кардиотренировки на батуте).

В качестве тренера она работала и раньше, когда вела занятия по шейпингу, но это было скорее хобби, а не источник дополнительного заработка. Это были занятия без специального оборудования. Выплата по соцконтракту позволила Людмиле Плигиной приобрести 11 батутов, 10 дорожек, массажные ролики, музыкальную колонку и весы, оплатить аренду помещения. Кроме того, она прошла специальное обучение. Новое дело очень вдохновляет, и Людмила продолжает его развивать: дополнительно закупила еще 12 батутов, чтобы все желающие могли посещать ее зал. Тренировки проходят в ФОК "Салют".

Людмила Плигина уверена, что ее занятия объединяют людей в совместном досуге. "Еще у меня есть детская группа, группа выходного дня, так скажем. Детишки тоже с удовольствием приходят. Сейчас мы начали практиковать, чтобы к нам классы приходили, познакомились с тренажерами. Стараемся развивать, прививать любовь к спортивным занятиям и прыжкам", — рассказывает тренер Людмила Плигина. Сейчас она успешно совмещает работу бухгалтером и тренерскую работу в зале, с момента заключения социального контракта доход семьи вырос.