АвтоВАЗ займется гарантийным и послепродажным обслуживанием автомобилей Nissan в России

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В рамках договоренностей о передаче 100% российских активов "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" в государственную собственность АвтоВАЗ возьмет на себя задачи по гарантийному и послепродажному обслуживанию автомобилей Nissan на российском рынке, а также по поставкам запасных частей в дилерскую сеть японской марки, сообщает пресс-служба автозавода.