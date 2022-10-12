Жительницу Самарской области задержали за убийство сожителя

В Самарской области задержали 47-летнюю женщину, обвиняемую в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 10 октября она была у себя дома на ул. Больничной в с. Муханово Кинель-Черкасского района и поссорилась с сожителем из-за того, что он оскорблял ее. Во время конфликта женщина ударила возлюбленного кухонным ножом в живот. Мужчина скончался.