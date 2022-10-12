Завскладом из Самарской области растратил более 38 тонн зерна

В Самарской области отправили в суд уголовное дело бывшего сотрудника ООО, обвиняемого в растрате. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в мае 2022 г. заведующий складом неоднократно продавал третьим лицам вверенное имущество. Правоохранители насчитали три эпизода. Общая масса похищенной со склада зерносмеси составила более 38 тонн, а ущерб — более 700 тыс. рублей.

При этом мужчина тщательно готовился к преступлениям: вел переговоры с покупателями и закрывал объективы видеокамер во время хищений.