На летних играх паралимпийцев представители Самарской области завоевали 24 медали

В Сочи подвели итоги летних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт". 16 параатлетов, представлявших Самарскую область, завоевали шесть золотых, семь серебряных и 11 бронзовых медалей. В общекомандном зачете 63-й регион занял 19 место в РФ.

Напомним, летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" вошли в число новых соревнований, проводимых по инициативе России. В них приняли участие около 1200 спортсменов из 78 регионов России и 10 зарубежных стран: Белоруссии, Армении, Германии, Грузии, Казахстана, Сербии и других.

"По количеству участников летние игры в 12 раз превзошли зимние игры паралимпийцев, на которых было около 100 спортсменов из пяти стран. Параатлеты показали достойные результаты и в очередной раз продемонстрировали безграничность возможностей человека. В честной и справедливой борьбе российские спортсмены завоевали более 1 тыс. медалей. В плавании и легкой атлетике зафиксировано превышение четырех мировых рекордов и 10 рекордов Европы. Такие победы вдохновляют нас на движение вперед. Так держать!" - отметил вице-премьер правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Всего было разыграно 369 комплектов наград в девяти видах спорта. Российские атлеты завоевали 337 золотых, 343 серебряные и 378 бронзовых медалей.

"Каждый раз, наблюдая за выступлениями наших спортсменов, узнавая истории их успеха, убеждаюсь, что им нет равных в мастерстве и трудолюбии в достижении поставленных целей. Они дарят людям уверенность в том, что человеческие возможности безграничны. В Самарской области благодаря личной заинтересованности главы региона Дмитрия Азарова в развитии спортивной составляющей жизни региона создаются условия для всех категорий граждан. Сердечно поздравляю спортсменов и выражаю слова благодарности всем специалистам, которые работают с ними на протяжении многих лет", - подчеркнула врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Сегодня количество занимающихся адаптивным спортом в учреждениях, расположенных на территории Самарской области, составляет свыше 6500 тысяч человек, активно развиваются 37 дисциплин адаптивных видов спорта. В регионе действуют спортивные федерации лиц ОДА, глухих, слепых и лиц с интеллектуальными нарушениями.