Троих закладчиков героина будут судить в Самарской области

В Новокуйбышевский городской суд отправили уголовное дело троих членов преступной группы, которых обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, двое мужчин 25 и 21 года, а также 27-летняя женщина познакомились в соцсетях и приобрели через тайник не менее 25 г героина. Они планировали сбыть наркотик "в розницу" с помощью "закладок", но попались правоохранителям в одном из дворов.

У одного из подозреваемых изъяли восемь свертков, у второго — семь. В телефонах одного из мужчин и женщины нашли фотографии мест, где они уже сделали 39 тайников. Все эти тайники правоохранители нашли, в каждом было по свертку героина.