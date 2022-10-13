В Новокуйбышевский городской суд отправили уголовное дело троих членов преступной группы, которых обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, двое мужчин 25 и 21 года, а также 27-летняя женщина познакомились в соцсетях и приобрели через тайник не менее 25 г героина. Они планировали сбыть наркотик "в розницу" с помощью "закладок", но попались правоохранителям в одном из дворов.
У одного из подозреваемых изъяли восемь свертков, у второго — семь. В телефонах одного из мужчин и женщины нашли фотографии мест, где они уже сделали 39 тайников. Все эти тайники правоохранители нашли, в каждом было по свертку героина.
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️