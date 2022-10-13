В Самаре бывшего сотрудника медучреждения ФСИН обвиняют в мошенничестве

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В Самаре закончилось расследование уголовного дела бывшего замначальника "Центра медицинской и социальной реабилитации" ФКУЗ МСЧ-63 ФСИН России. Мужчину обвиняют в покушении на мошенничество. Об этом сообщает региональное СУ СК.