В Самаре закончилось расследование уголовного дела бывшего замначальника "Центра медицинской и социальной реабилитации" ФКУЗ МСЧ-63 ФСИН России. Мужчину обвиняют в покушении на мошенничество. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в 18 июля 2022 г. обвиняемый на пр. Юных Пионеров получил 250 тыс. рублей. Деньги предназначались за содействие в решении вопроса об оформлении инвалидности. При этом медик не собирался выполнять обещанное.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд.
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️