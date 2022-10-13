Открылся новый сезон окружного фестиваля "Театральное Приволжье"

В среду, 12 октября, стартовал региональный этап IV окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье", который проводится по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Традиционно театральный фестиваль будет проводиться для двух категорий участников: детские театральные коллективы (возраст 6-17 лет включительно) и молодежные театральные коллективы (возраст 18-35 лет включительно).

Ежегодно в Фестивале принимают участие порядка 400 театральных коллективов и 6 000 актеров. Традиционно он объединяет театральное сообщество всех регионов ПФО и способствует росту интереса к театральному искусству, развитию творческого потенциала.

В этом году конкурсанты смогут продемонстрировать зрителям различные виды и жанры театрального искусства — трагедии, комедии, фарсы, драмы, сторителлинг, фэнтези, литературную пластику, баллады. Особое сопереживание вызывают постановки молодежных театров о взрослении, о первой любви, о сложности становления и понимания себя и мира, о выстраивании взаимоотношений.

К традиционным номинациям ("Лучший молодежный спектакль", "Лучший детский спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль") впервые добавились "Лучшее музыкальное оформление" и "Лучшее художественное оформление".

Также в этом в этом году увеличился грантовый фонд фестиваля (1 место - 250 тыс. рублей, 2 место - 200 тыс. рублей, 3 место - 150 тыс. рублей). Лидеры заключительного этапа окружного фестиваля - детская и молодежная студии - получат гранты на новые спектакли. Церемония закрытия, а также постановки театров-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.

Стоит отметить, что Самарская область на протяжении всех сезонов фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" держит высокую планку. В копилке региона лидерство в номинациях "Лучший детский спектакль", "Лучшая режиссерская работа", призовые места и включение театральных коллективов Самарской области в шорт-лист лучших постановок ПФО, а также заслуженные победы в дополнительных номинациях фестиваля "Конкурс афиш и плакатов".

Добавим, что победители региональных этапов фестиваля ведут активную гастрольную деятельность. Так, вчера, в день старта IV окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье", на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича состоялся показа спектакля победителя регионального этапа III сезона "Театрального Приволжья". Народный самодеятельный коллектив "Кинельский Экспериментальный Театр" играл спектакль "Зима".

Сроки проведения IV сезона фестиваля "Театральное Приволжье" - региональный этап (сентябрь-декабрь 2022 года), окружной этап (январь-февраль 2023 года) и финальный этап (март-апрель 2023 года).

В финал проекта пройдут 28 спектаклей из всех субъектов ПФО, поставленные молодежными и детскими театральными коллективами. Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых будет проведено итоговое голосование жюри для определения лауреатов конкурса. Все театральные постановки, которые станут победителями регионального этапа и финалистами фестиваля, будут размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка "финалисты") и доступны для свободного просмотра.