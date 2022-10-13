В Самаре пройдут гастроли Театра балета Бориса Эйфмана

в Самарском академическом театре оперы и балета 8 и 9 декабря пройдут показы "Анны Карениной" (12+) Театра балета Бориса Эйфмана.

По мотивам романа Льва Толстого, на музыку П. И. Чайковского хореограф Борис Эйфман создал, по его словам, "историю о сегодняшнем дне, а не о минувшей эпохе". В аннотации к балету говорится, что хореограф ставил свое произведение ориентируясь на идею, что Анну Каренину охватила всепоглощающая страсть и "основной инстинкт", приведшие ее к преступлению против общественных норм и уничтожившие ее мир. Премьера балетного спектакля в интерпретации Эйфмана состоялась в 2005 г. и была отмечена "Золотой маской".

Театр балета Бориса Эйфмана знаменит с конца 70-х годов своим достаточно новаторским подходом к драматургии, совмещающим классической школу и элементы танца модерн.

Билеты на балет "Анна Каренина" уже в продаже. Цена билетов — 1000-5500 рублей. Спектакль идет два часа с одним антрактом.