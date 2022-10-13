В Самаре пройдут гастроли Театра балета Бориса Эйфмана

в Самарском академическом театре оперы и балета 8 и 9 декабря пройдут показы "Анны Карениной" (12+) Театра балета Бориса Эйфмана.
По мотивам романа Льва Толстого, на музыку П. И. Чайковского хореограф Борис Эйфман создал, по его словам, "историю о сегодняшнем дне, а не о минувшей эпохе". В аннотации к балету говорится, что хореограф ставил свое произведение ориентируясь на идею, что Анну Каренину охватила всепоглощающая страсть и "основной инстинкт", приведшие ее к преступлению против общественных норм и уничтожившие ее мир. Премьера балетного спектакля в интерпретации Эйфмана состоялась в 2005 г. и была отмечена "Золотой маской".
Театр балета Бориса Эйфмана знаменит с конца 70-х годов своим достаточно новаторским подходом к драматургии, совмещающим классической школу и элементы танца модерн.
Билеты на балет "Анна Каренина" уже в продаже. Цена билетов — 1000-5500 рублей. Спектакль идет два часа с одним антрактом.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.