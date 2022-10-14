Рекультивация свалки рядом с "АвтоВазАгрегатом" обойдется Тольятти в полмиллиарда рублей

Мэрия Тольятти объявила торги для поиска подрядчика, который выполнит рекультивацию бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов. Свалка расположена в Комсомольском районе, южнее завода ОАО "АвтоВазАгрегат". Начальная цена контракта, опубликованная на сайте госзакупок, составила 541,4 млн рублей.

В частности, речь идет о земельном участке № 6а на Поволжском шоссе в Тольятти. Площадь территории, загрязненной отходами IV–V класса опасности, составляет более 32 га.

"Объект — вскрытая свалка промышленных и бытовых отходов Комсомольского района. Земельный участок представляет собой холмистую местность с небольшим общим понижением в центральной части, с общим уклоном на запад и юго-запад от абсолютных отметок ~ 94-105м до ~ 80-90м. Затем большая часть исследуемой территория использовалась под городскую свалку промышленных и бытовых отходов, высота общего массива навала составляет ~от 4-х метров ~до 12 метров над уровнем земли (четко прослеживается в южной части участка)", — отмечается в документации к закупке.

Сейчас земельный участок находится в собственности мэрии Тольятти, отнесен к землям населенных пунктов с видом разрешенного использования "питомники".

Подрядчика выберут после 18 октября. Он должен приступить к обязанностям с 1 ноября. Рекультивация будет осуществляться в три этапа. Завершить ее планируется до конца сентября 2024 года.

Рекультивация будет осуществляться в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология", госпрограммы "Охрана окружающей среды Самарской области на 2014–2025 годы и на период до 2030 года", постановления администрации Тольятти об утверждении муниципальной программы "Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022–2026 годы".

Напомним также, что ранее, в июне 2022 г. в Тольятти стартовала рекультивация другой крупной свалки, находящейся напротив главного конвейера АвтоВАЗа. В течение трех лет здесь планируется вывезти 44 тыс. тонн отходов на полигоны, провести рекультивацию участка, сформировать необходимые слои из специальных материалов и грунта и организовать на этом месте поле с травяным покрытием.

Кроме того, по словам министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексея Веселова, в текущем году по федеральному проекту "Чистая страна" нацпроекта "Экология" идет работа по ликвидации четырех несанкционированных свалок. Рекультивация двух полигонов — на финальной стадии. К 30 сентября будет ликвидирована стихийная свалка в районе Костычи Октябрьска, в середине ноября завершится рекультивация земельного участка на улице Расковой в Чапаевске.