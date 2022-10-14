В Самарской области полицейским пришлось гоняться за пьяным водителем

В Большечерниговском районе Самарской области сотрудники ДПС задержали нетрезвого автомобилиста. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Инспекторы заметили ВАЗ-21099, водитель которого попытался скрыться, увидев полицейских. В результате автомобиль все же остановили после непродолжительной погони.

Медосвидетельствование показало, что 27-летний автомобилист был пьян. Кроме того, выяснилось, что ранее мужчину лишили водительских прав на два с половиной года.

Теперь в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию").