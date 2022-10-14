В Большечерниговском районе Самарской области сотрудники ДПС задержали нетрезвого автомобилиста. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Инспекторы заметили ВАЗ-21099, водитель которого попытался скрыться, увидев полицейских. В результате автомобиль все же остановили после непродолжительной погони.
Медосвидетельствование показало, что 27-летний автомобилист был пьян. Кроме того, выяснилось, что ранее мужчину лишили водительских прав на два с половиной года.
Теперь в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию").
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️