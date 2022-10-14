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Театр Культура

Театр "Самарская площадь" привез три награды с Всероссийского фестиваля "Русская комедия"

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Театр "Самарская площадь" с триумфом вернулся с Всероссийского фестиваля "Русская комедия" из Ростова-на-Дону.

Три награды получили артисты театра за спектакль "Чужая жена и муж под кроватью" по рассказу Федора Достоевского: Владимир Лоркин — "За лучшую мужскую роль"; Анастасия Карпинская — "За лучшую женскую роль" и Михаил Акаёмов получил специальный приз жюри " За сценическое остроумие".

VII Всероссийский театральный фестиваль "Русская комедия" проходил с 3 по 11 октября в Ростовском академическом театре драмы им. Горького. Фестиваль "Русская комедия" ведет свою историю с 1994 г., являясь, таким образом, одним из первых театральных фестивалей новой России.

В этот раз на фестивале были 14 театров из 11 городов России, среди которых Московский академический театр им. Маяковского, театр Российской Армии, театр им. Моссовета, Астраханский ТЮЗ, Пермский театр "У моста" и другие. Жюри VII фестиваля возглавлял народный артист России Александр Домогаров.

Напомним, что спектакль поставлен на Грант правительства РФ на реализацию творческих проектов в 2021 г. при поддержке Министерства культуры РФ.

Режиссер-постановщик спектакля Александр Кладько (Санкт-Петербург).

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