Театр "Самарская площадь" привез три награды с Всероссийского фестиваля "Русская комедия"

Театр "Самарская площадь" с триумфом вернулся с Всероссийского фестиваля "Русская комедия" из Ростова-на-Дону.
Три награды получили артисты театра за спектакль "Чужая жена и муж под кроватью" по рассказу Федора Достоевского: Владимир Лоркин — "За лучшую мужскую роль"; Анастасия Карпинская — "За лучшую женскую роль" и Михаил Акаёмов получил специальный приз жюри " За сценическое остроумие".
VII Всероссийский театральный фестиваль "Русская комедия" проходил с 3 по 11 октября в Ростовском академическом театре драмы им. Горького. Фестиваль "Русская комедия" ведет свою историю с 1994 г., являясь, таким образом, одним из первых театральных фестивалей новой России.
В этот раз на фестивале были 14 театров из 11 городов России, среди которых Московский академический театр им. Маяковского, театр Российской Армии, театр им. Моссовета, Астраханский ТЮЗ, Пермский театр "У моста" и другие. Жюри VII фестиваля возглавлял народный артист России Александр Домогаров.
Напомним, что спектакль поставлен на Грант правительства РФ на реализацию творческих проектов в 2021 г. при поддержке Министерства культуры РФ.
Режиссер-постановщик спектакля Александр Кладько (Санкт-Петербург).
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.