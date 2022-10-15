В Самаре будут судить супругов, обвиняемых в воровстве

В Самаре окончено расследование уголовного дела в отношении супругов, обвиняемых в совершении краж из магазина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В полицию обратился представитель торговой точки, расположенной на ул. Дыбенко, заявивший, что в ходе ревизии обнаружена недостача более 94 тыс. рублей. Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В результате оперативных мероприятий полицейские установили, что к хищению может быть причастна 65-летняя местная жительница, работающая в торговой точке продавцом и ее безработный супруг.
Сотрудники уголовного розыска задержали их по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе опроса супруги полностью признали свою вину в содеянном и пояснили, что мужчина в течение двух месяцев приходил в торговую точку, где складывал разный товар в продуктовую тележку и отправлялся в кассовую зону. Там его супруга, воспользовавшись своим служебным положением, пробивала выбранный товар и сразу же делала отмену операции. Неоплаченный товар: цветы, продукты питания, алкоголь, обувь, и посуду мужчина относил домой. Причиненный ущерб злоумышленники обязались возместить.
Задержанным предъявили обвинение в совершении 10 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️