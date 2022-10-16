Житель Самарской области из ревности украл и продал автомобиль

В Волжском районе Самарской области полицейские задержали 43-летнего мужчину по подозрению в краже автомобиля. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, потерпевший зашел в гости к знакомой в пос. Стройкерамика, а машине припарковал у подъезда. Вскоре в квартиру пришел сожитель женщины. Пока владелец машины был в ванной, подозреваемый забрал ключи из его куртки, созвонился со знакомым и продал ему автомобиль за 50 тыс. рублей.

Это двое отвезли машину в с. Подъем Михайловка, откуда ее забрал эвакуатор и вывез за границу.

В итоге правоохранители задержали ранее судимого за наркотики подозреваемого. Он признал вину и сказал, что пошел на преступление из ревности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Правоохранители продолжают искать машину.