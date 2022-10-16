Житель Самарской области из ревности украл и продал автомобиль

В Волжском районе Самарской области полицейские задержали 43-летнего мужчину по подозрению в краже автомобиля. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, потерпевший зашел в гости к знакомой в пос. Стройкерамика, а машине припарковал у подъезда. Вскоре в квартиру пришел сожитель женщины. Пока владелец машины был в ванной, подозреваемый забрал ключи из его куртки, созвонился со знакомым и продал ему автомобиль за 50 тыс. рублей.
Это двое отвезли машину в с. Подъем Михайловка, откуда ее забрал эвакуатор и вывез за границу.
В итоге правоохранители задержали ранее судимого за наркотики подозреваемого. Он признал вину и сказал, что пошел на преступление из ревности.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Правоохранители продолжают искать машину.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️