Екатерина Колотовкина: "Наша задача сейчас — помочь армии, все остальное нас не должно касаться"

Какую помощь каждый самарец может оказать действующей армии, что нужно бойцам на фронте и стоит ли сейчас рассуждать, почему эта помощь оказалась необходима. На эти и другие вопросы в интервью "Волга Ньюс" ответила директор по развитию фонда поддержки военнослужащих и их семей "Звезда и Лира" Екатерина Колотовкина — супруга командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа Андрея Колотовкина.

- Расскажите об истории вашего фонда?

- Общественный социально-культурный фонд "Звезда и Лира" появился еще во время чеченских кампаний, сейчас мы его воссоздали. С первых дней СВО я предложила устроить в самарском Доме офицеров пункт сбора помощи для поддержки наших военнослужащих.

В СВО участвует мой муж и два моих младших брата. Поэтому я понимала, что им там требуется — те же сигареты, чай, кофе. И мне очень захотелось, что бы все имели возможность передать своим родным посылки на фронт.

Начали мы с малого, постепенно наша акция разрослась и стала очень масштабной. Изначально посылки принимали жены военнослужащих, жены офицеров. Потом стали приходить еще люди, присоединились волонтеры.

- Можно объем работы фонда представить в цифрах?

- На самом деле он огромный: на передовую нами было отправлено около двух тысяч тонн посылок.

- Что именно необходимо бойцам?

- Одежда, обувь, средства связи, медикаменты, квадрокоптеры, тепловизоры, прицелы ночного видения, буквально недавно нас попросили прислать партию лопат. Все, что требуется для фронта, мы стараемся направить нашим ребятам.

- Какие у фонда источники финансирования?

- Часть вещей приносят люди, часть мы закупаем сами на средства фонда — сюда входят добровольные пожертвования частных лиц и организаций.

Большую помощь мы получаем от правительства области, они начали активно помогать нам с самых первых дней. Можно сказать, нам помогают все — от школьника до пенсионера.

- С чем вы связываете такую массовую поддержку?

- Сегодня у нас одна общая проблема — у студента, пенсионера, предпринимателя, это объединяет людей.

- Сейчас появились различные группы в социальных сетях по сбору помощи — вы с ними работаете?

- Да. Они изначально ориентированы на сотрудничество с нами, потому что мы принципиально отличаемся от других групп тем, что имеем возможность передавать собранную помощь непосредственно в действующую армию. У нас налажена логистика, мы возим все на военных КамАЗах, которые едут в зону боевых действий. Поэтому мы можем гарантировать, что все посылки попадут в руки нашим ребятам.

- Вы помогаете каким-то конкретным подразделениям?

- Конечно, мы бы хотели помогать всем. То, что мы отправляем — это капля в море, армия наша большая, и мы при всем своем желании не можем охватить всех.

Иногда бойцы говорят, что "мы ничего не видели, нам ничего не доходило", но таким ситуациям есть оправдание — не везде могут проехать КамАЗы, ведь там идут бои.

Наша машина идет в конкретную точку на границе, там помощь разгружается и распределяется по командирам и подразделениям примерно на 4-5 частей.

Также через командиров мы получаем заявки с мест — ребята пишут о том, что им необходимо, и мы по мере возможности отправляем им.

- Многие спрашивают — а куда делись налоги, в том числе и на армию? Почему, как выясняется, много чего не хватает?

- Я считаю, что с этим всем надо разбираться после того, как мы победим. Сейчас говорить об этом бессмысленно. Это оправдание для того, чтобы ничего не делать. Давайте искать виновных, крайних, когда мы победим, и наши ребята вернутся.

Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам Самарский коллекционер Андрей Болдырев занялся сбором средств и предметов первой необходимости для 15-й гвардейской отдельной мотострелковой Александрийской бригады, которая базируется в поселке Рощинский под Самарой.

Тыловое снабжение никуда не делось, но ситуации на фронте разные, войска перемещаются и мы с вами не стратеги, чтобы обсуждать или осуждать действия военных.

Потом, я уверена, со всем этим обязательно будут разбираться компетентные органы — где, что и как. Наша задача сейчас — помочь армии, все остальное нас не должно касаться.

- В одной из благотворительных групп нам ответили, что просто хотят дополнить базовое армейское снабжение.

- Конечно, да тот же хороший чай, конфеты. В армии все стандартное, что-то не входит в комплектацию. Нам хочется, чтобы военнослужащим было комфортнее, то же термобелье, к примеру, передать. Носки, обувь лучшего качества. Свитер чуть потеплее, удобную шапку. Это нормальное желание — помочь своей армии.

- Вы помогаете кадровой армии, добровольцам и мобилизованным?

- Мы занимаемся помощью семьям мобилизованных. Уже создана группа, где собраны жены военнослужащих, представители со всех министерств и военкомата. Многие вопросы быстро решаются. Это тоже на базе нашего фонда.

Когда объявили мобилизацию, то к нам побежали люди — помогите одеть мужей. На тот момент все были в шоке. В армию еще не поступали комплекты для мобилизованных и мы, чтобы снизить напряжение, начали выдавать ребятам форму, спальные мешки, лекарственные препараты. Но сегодня этот механизм отлажен и все, что у нас есть, мы стараемся отправить на передовую. Там наша помощь нужнее.

- Гуманитарной помощью населению, семьям мобилизованных вы не занимаетесь?

- Нет. Мы занимаемся помощью военнослужащим 2-й армии. Хочу напомнить, что это не только Самарская область, но и Оренбургская область, Удмуртия — это все наши ребята.

Поэтому, когда приходят и спрашивают: точно это попадет нашим самарским ребятам? Мы объясняем: они все наши ребята — и в Оренбурге, и в Удмуртии. И тольяттинские ребята, которые официально не являются частью 2-й армии, тоже получают помощь от нас. Мне кажется, что делить их не стоит.

- Куда конкретно можно обратиться тем, кто захочет присоединиться к вам? И какая помощь необходима?

- Приносите то, что бы вы положили в рюкзак близкому человеку, который отправляется на фронт. С конкретным списком можно ознакомиться в нашем телеграмм-канале или обратившись в пункт сбора помощи в Областном доме офицеров в Самаре.

В первую очередь — это термобелье, нижнее белье, носки, шапки флисовые, лекарства, сухой спирт, горелки, походные принадлежности хорошего качества — например, сейчас требуются спальные мешки.

Общественный культурно-социальный фонд "Звезда и Лира"

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