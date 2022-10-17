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Футбол Спорт

"Акрон" обыграл ульяновскую "Волгу"

УЛЬЯНОВСК. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ульяновцам, решившим задачу повышения в классе в прошлом сезоне и ведомым экс-полузащитниками "Акрона" Азнауром Герюговым и Дмитрием Ефремовым, нужна была домашняя победа ввиду незавидного турнирного положения. Глобальных изменений в составе нашей команды не последовало даже с учетом отсутствия Антона Килина и Константина Базелюка, и начало матча однозначно осталось за нами.

Несколько раз угрожал воротам Климовича Карим Гираев, бил Максим Палиенко, Павел Шакуро обострял с фланга, но зажег свою фамилию на табло на 30-й минуте Иван Чудин, который прошил голкипера после передачи от Сергея Макарова. Хозяева смогли быстро ответить: Ефремов огорчил бывшую команду уже через шесть минут. Подопечные Рината Аитова перехватили инициативу и до перерыва заставили серьезно попотеть Сергея Волкова.

Дебют второй половины встречи также остался за соперником. В некоторых ситуациях за "Акрон" сыграл каркас ворот, но давление "Волги" сошло на нет после второго гола в исполнении Максима Палиенко. В оставшиеся полчаса "красно-черные" уверенно контролировали ход игры и благодаря заменам смогли максимально отодвинуть игру от своих ворот. Заслуженная победа и продление беспроигрышной серии до восьми матчей.

"Рады победе настраивались на нее. Считаю, заслуженно сегодня победили. После первого забитого мяча сами отдали инициативу, пропустили мяч, низко сели. Гол, в принципе, не назревал, но обычно все этим и заканчивается. В перерыве внесли коррективы по прессингу, более качественно стали действовать, что принесло свои плоды - забили второй гол. Уже контролировали ход матча. Шансов у "Волги" не было", - сказал после матча полузащитник ФК "Акрон" Иван Чудин.

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Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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