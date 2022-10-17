"Акрон" обыграл ульяновскую "Волгу"

Ульяновцам, решившим задачу повышения в классе в прошлом сезоне и ведомым экс-полузащитниками "Акрона" Азнауром Герюговым и Дмитрием Ефремовым, нужна была домашняя победа ввиду незавидного турнирного положения. Глобальных изменений в составе нашей команды не последовало даже с учетом отсутствия Антона Килина и Константина Базелюка, и начало матча однозначно осталось за нами.

Несколько раз угрожал воротам Климовича Карим Гираев, бил Максим Палиенко, Павел Шакуро обострял с фланга, но зажег свою фамилию на табло на 30-й минуте Иван Чудин, который прошил голкипера после передачи от Сергея Макарова. Хозяева смогли быстро ответить: Ефремов огорчил бывшую команду уже через шесть минут. Подопечные Рината Аитова перехватили инициативу и до перерыва заставили серьезно попотеть Сергея Волкова.

Дебют второй половины встречи также остался за соперником. В некоторых ситуациях за "Акрон" сыграл каркас ворот, но давление "Волги" сошло на нет после второго гола в исполнении Максима Палиенко. В оставшиеся полчаса "красно-черные" уверенно контролировали ход игры и благодаря заменам смогли максимально отодвинуть игру от своих ворот. Заслуженная победа и продление беспроигрышной серии до восьми матчей.

"Рады победе настраивались на нее. Считаю, заслуженно сегодня победили. После первого забитого мяча сами отдали инициативу, пропустили мяч, низко сели. Гол, в принципе, не назревал, но обычно все этим и заканчивается. В перерыве внесли коррективы по прессингу, более качественно стали действовать, что принесло свои плоды - забили второй гол. Уже контролировали ход матча. Шансов у "Волги" не было", - сказал после матча полузащитник ФК "Акрон" Иван Чудин.