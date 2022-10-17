Новые солисты Самарского театра оперы и балета выйдут на сцену в знаменитом спектакле "Флория Тоска"

27 октября опера Джакомо Пуччини "Флория Тоска" (16+), основанная на реальных исторических событиях 1800 года, пройдет на сцене Самарского театра оперы и балета.

Эта великая история любви и предательства, обрамленная прекрасной музыкой итальянского композитора, вот уже более века не перестает трогать сердца людей. Спектакль настолько полюбился публике, что сегодня он считается самым репертуарным в мире.

Чезаре Анджелотти, бывший консул Римской республики, бежит из тюрьмы и ищет убежища в церкви. Расписывающий храм художник Марио Каварадосси обещает помочь беглецу и прячет его. Начальник полиции барон Скарпиа не только желает поймать политического преступника: он мечтает расправиться с Марио и заполучить его возлюбленную - прекрасную оперную диву Флорию Тоску - для себя…

В этом спектакле дебютируют новые солисты "Шостакович Опера Балет": тенор Максим Зырянов исполнит партию Марио Каварадосси, баритон Максим Сударев - барона Скарпиа. Партию Флории Тоски исполнит заслуженная артистка Самарской области Татьяна Гайворонская. За пультом - художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.

Билеты от 300 рублей, в том числе по Пушкинской карте.

Подробности по ссылке: opera-samara.net/opera/concert622.html.