Новые солисты Самарского театра оперы и балета выйдут на сцену в знаменитом спектакле "Флория Тоска"

27 октября опера Джакомо Пуччини "Флория Тоска" (16+), основанная на реальных исторических событиях 1800 года, пройдет на сцене Самарского театра оперы и балета.
Эта великая история любви и предательства, обрамленная прекрасной музыкой итальянского композитора, вот уже более века не перестает трогать сердца людей. Спектакль настолько полюбился публике, что сегодня он считается самым репертуарным в мире.
Чезаре Анджелотти, бывший консул Римской республики, бежит из тюрьмы и ищет убежища в церкви. Расписывающий храм художник Марио Каварадосси обещает помочь беглецу и прячет его. Начальник полиции барон Скарпиа не только желает поймать политического преступника: он мечтает расправиться с Марио и заполучить его возлюбленную - прекрасную оперную диву Флорию Тоску - для себя…
В этом спектакле дебютируют новые солисты "Шостакович Опера Балет": тенор Максим Зырянов исполнит партию Марио Каварадосси, баритон Максим Сударев - барона Скарпиа. Партию Флории Тоски исполнит заслуженная артистка Самарской области Татьяна Гайворонская. За пультом - художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.
Билеты от 300 рублей, в том числе по Пушкинской карте.
Подробности по ссылке: opera-samara.net/opera/concert622.html.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.