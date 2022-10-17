Подозреваемого в угоне начальника полиции Чапаевска арестовали

В Самарской области отправили под домашний арест начальника полиции отдела МВД России по Чапаевску. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Полицейскому предъявили обвинение по ч. 4 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия"), ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия").

Напомним, по версии следствия, ночью 15 октября пьяный правоохранитель возле АЗС в Новокуйбышевске отобрал автомобиль у таксиста и при этом угрожал.

Обвиняемый задержан.