Подозреваемого в угоне начальника полиции Чапаевска арестовали

В Самарской области отправили под домашний арест начальника полиции отдела МВД России по Чапаевску. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Полицейскому предъявили обвинение по ч. 4 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия"), ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия").
Напомним, по версии следствия, ночью 15 октября пьяный правоохранитель возле АЗС в Новокуйбышевске отобрал автомобиль у таксиста и при этом угрожал.
Обвиняемый задержан.
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️