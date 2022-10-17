Начальник полиции Чапаевска попал под уголовное дело за угон

В ночь на 15 октября в Новокуйбышевске задержали начальника отдела полиции Чапаевска Алексея Федорова. Информацию подтвердили в правоохранительных органах.
"Накануне отмечали день дознания, после чего Федоров в состоянии сильного алкогольного опьянения вызвал такси. Со слов свидетелей, угрожал травматическим оружием. Когда водитель вышел из машины в магазин, Федоров забрал машину и уехал домой. Около четырех часов утра с домашнего адреса его забрал отряд спецназа "ГРОМ", — сообщил один из источников.
В отношении Федорова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья").
Предполагается, что Федорову могут запросить домашний арест на период разбирательства.
В СУ СК РФ по Самарской области официально пока ситуацию не комментируют.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️