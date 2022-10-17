Начальник полиции Чапаевска попал под уголовное дело за угон

В ночь на 15 октября в Новокуйбышевске задержали начальника отдела полиции Чапаевска Алексея Федорова. Информацию подтвердили в правоохранительных органах.

"Накануне отмечали день дознания, после чего Федоров в состоянии сильного алкогольного опьянения вызвал такси. Со слов свидетелей, угрожал травматическим оружием. Когда водитель вышел из машины в магазин, Федоров забрал машину и уехал домой. Около четырех часов утра с домашнего адреса его забрал отряд спецназа "ГРОМ", — сообщил один из источников.

В отношении Федорова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья").

Предполагается, что Федорову могут запросить домашний арест на период разбирательства.

В СУ СК РФ по Самарской области официально пока ситуацию не комментируют.