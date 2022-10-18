Самарский арбитраж "помирил" больницу им. Пирогова и бизнесмена Сергея Шатило

Арбитражный суд Самарской области утвердил мировое соглашение между ГБУЗ "Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова" и ООО "Современные медицинские технологии". Тяжба по делу о незарегистрированном медицинском оборудовании длилась несколько лет.
Мировое соглашение, опубликованное в картотеке электронных дел на сайте областного арбитража, сопровождается рядом условий: ООО и больница отказываются от своих требований по делу, включая требования неустоек и убытков, а также последующее выдвижение в суде новых требований по тому же контракту. В течение пяти месяцев ООО должно вывезти с территории больницы магнитно-резонансный томограф, в том числе, демонтировать стену и оконные проемы в помещениях, где был расположен МРТ, а затем выполнить ремонт этих помещений.
Напомним, бизнесмена Сергея Шатило, руководящего ООО "Современные медицинские технологии", обвиняли в поставках незарегистрированного медицинского оборудования в медицинские учреждения Самары. По версии следствия, поставки осуществлялись в 2015 и 2016 годах в перинатальный центр СОКБ и в больницу им. Пирогова.
28 июня 2021 г. суд Октябрьского района Самары оправдал Шатило по двум эпизодам сбыта незарегистрированных медицинских изделий, но признал виновным в покушении на сбыт незарегистрированного МРТ. Бизнесмена приговорили к трем годам лишения свободы условно.
Приговор обжаловали и бизнесмен, и прокуратура. Суд Самарской области оставил вердикт в силе. Тогда Сергей Шатило и обратился в Шестой кассационный суд.
В середине августа 2022 г. Шестой кассационный суд прекратил уголовное дело в отношении руководителя компании "Современные медицинские технологии" "за отсутствием состава преступления, то есть по реабилитирующему основанию", пояснил адвокат Шатило Денис Анисимов.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.