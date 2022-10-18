Самарский арбитраж "помирил" больницу им. Пирогова и бизнесмена Сергея Шатило

Арбитражный суд Самарской области утвердил мировое соглашение между ГБУЗ "Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова" и ООО "Современные медицинские технологии". Тяжба по делу о незарегистрированном медицинском оборудовании длилась несколько лет.

Мировое соглашение, опубликованное в картотеке электронных дел на сайте областного арбитража, сопровождается рядом условий: ООО и больница отказываются от своих требований по делу, включая требования неустоек и убытков, а также последующее выдвижение в суде новых требований по тому же контракту. В течение пяти месяцев ООО должно вывезти с территории больницы магнитно-резонансный томограф, в том числе, демонтировать стену и оконные проемы в помещениях, где был расположен МРТ, а затем выполнить ремонт этих помещений.

Напомним, бизнесмена Сергея Шатило, руководящего ООО "Современные медицинские технологии", обвиняли в поставках незарегистрированного медицинского оборудования в медицинские учреждения Самары. По версии следствия, поставки осуществлялись в 2015 и 2016 годах в перинатальный центр СОКБ и в больницу им. Пирогова.

28 июня 2021 г. суд Октябрьского района Самары оправдал Шатило по двум эпизодам сбыта незарегистрированных медицинских изделий, но признал виновным в покушении на сбыт незарегистрированного МРТ. Бизнесмена приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Приговор обжаловали и бизнесмен, и прокуратура. Суд Самарской области оставил вердикт в силе. Тогда Сергей Шатило и обратился в Шестой кассационный суд.

В середине августа 2022 г. Шестой кассационный суд прекратил уголовное дело в отношении руководителя компании "Современные медицинские технологии" "за отсутствием состава преступления, то есть по реабилитирующему основанию", пояснил адвокат Шатило Денис Анисимов.