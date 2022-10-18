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Преступления Происшествия

Поджигатель здания администрации Тольятти обжаловал арест

ТОЛЬЯТТИ. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Павел Коршунов, обвиненный в поджоге администрации Тольятти, попытался выйти под домашний арест. Жалобу 35-летнего мужчины рассмотрел Самарский областной суд.

Напомним, ЧП произошло 22 сентября. Как сообщали в ГУ МЧС по Самарской области, сигнал о возгорании на ул. Белорусской, 33 поступил в 3:44. Горели входная дверь и обшивка крыльца на площади 10 кв. м. Возгорание ликвидировали в 4:05.

В администрации Тольятти рассказали, что причиной пожара был поджог. Позже появились данные о задержании подозреваемого в преступлении 35-летнего менеджера туристической фирмы. Предполагалось, что он таким образом хотел выразить свой протест.

Суд Центрального района Тольятти отправил Коршунова под арест. Тем временем в соцсетях появилось видео допроса Коршунова, на котором задержанный говорит, что он совершил поджог "с целью устрашения сотрудников администрации Тольятти".

"Вину в поджоге он действительно признал. Других обвинений не предъявляли. Мы обжаловали арест: в частности, мы считаем, что были допущены процессуальные нарушения. Также мы просили заменить меру пресечения на домашний арест. Но областной суд в удовлетворении жалобы отказал", - рассказал адвокат Коршунова Вячеслав Земчихин.

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