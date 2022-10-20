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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

"Авито Недвижимость" запустила сервис безопасного онлайн-бронирования посуточного жилья в Самаре

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Авито Недвижимость" расширила географию сервиса онлайн-бронирования с возможностью онлайн-оплаты проживания на платформе в 40 городах РФ, включая Самару. Туристы получили возможность быстро и безопасно бронировать и оплачивать подходящее жилье почти по всей стране. Напомним, что с июня сервис работал в пяти крупнейших городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Екатеринбурге.

Фото: предоставлено Авито

Сервис онлайн-бронирования доступен для объявлений со значками "Квартира проверена" и "Безопасная бронь". Объекты, получившие такие бейджи, прошли ряд серьезных проверок: видеоподтверждение на соответствие адреса, оснащения и состояния объекта фотографиям и описанию, а также проверку достоверности документов арендодателя и факта наличия жалоб гостей.

Онлайн-бронирование на платформе дает путешественникам возможность быстрее и безопаснее бронировать и оплачивать квартиры без необходимости связываться с арендодателем или переводить предоплату на карту без четких гарантий. Риск отмены заселения снизился, а сделки стали надежнее: собственник подтверждает бронирование в течение 12 часов, а "Авито" отправляет денежные средства собственнику только на следующий день после заселения гостя и возвращает их, если возникнут какие-либо проблемы на стороне хозяина. Связаться с платформой при необходимости можно круглосуточно с помощью выделенной линии голосовой поддержки специально для пользователей краткосрочной аренды.

К плюсам подключения к онлайн-бронированию для арендодателей можно отнести сокращение расходов на колл-центр и возможность получить предоплату уже на следующий день после заезда гостя. Если же гость отменяет бронирование после утвержденной арендодателем даты, собственник все равно получает предоплату. Для арендодателей также доступно страхование имущества с компенсацией до 75 тыс. рублей на период проживания арендатора. Еще одно преимущество: "Авито" больше не запрашивает плату за пролонгацию объявлений, а только удерживает комиссию 15% от стоимости бронирования, остальную сумму сервис перечисляет арендодателю. С 26 сентября по 25 октября 2022 года на "Авито Недвижимости" действует акция при подключении к онлайн-бронированию: вместо комиссии в размере 15% платформа удерживает 5%, а остальные 10% возвращает на счет арендодателя в виде бонусов, которые можно будет потратить на продвижение объявлений.

Отметим, что за четыре с лишним месяца работы нового сервиса в нескольких городах в его работу были внесены усовершенствования, которые сделали онлайн-бронирование еще более удобным. Так, время на рассмотрение заявки и проведение предоплаты после подтверждения ее арендодателем продлено с 4 до 12 часов. Это решение позволило сделать бронирование в вечернее и ночное время более комфортным как для гостей, так и для собственников. У гостя появилась кнопка "Посмотреть мою бронь", по которой он попадает в чат со всеми деталями бронирования.

Отзывы гостей теперь отражаются в карточках конкретных квартир, а не в аккаунте хозяина. Помимо этого, добавлен рейтинг — среднее арифметическое оценок гостей. Эти нововведения позволяют аудитории читать релевантную обратную связь и помогают ориентироваться при выборе подходящего объекта на "Авито Недвижимости" — платформе с самой большой базой посуточного жилья в России*.

"Мы ставим перед собой задачу сделать краткосрочную аренду жилья главным способом размещения в поездках по России. Это вполне реально, поскольку выбор жилья с помощью "Авито Недвижимости" отвечает главным критериям, на которые ориентируются путешественники: он абсолютно прозрачный, быстрый и совершенно безопасный. Исходя из положительных отзывов о работе онлайн-бронирования в первых пяти городах, мы решили сделать наш сервис доступным для большего числа людей. Новые возможности нашего продукта, распространенные на ключевые туристические регионы и крупнейшие города РФ, внесут значимый вклад в развитие внутреннего туризма", — комментирует Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости".

* Согласно исследованию ООО "Форейтор", проведенному в марте 2022 года, на "Авито Недвижимости" самая большая база жилья посуточно в России.

"Авито Недвижимость" является платформой № 1 по числу уникальных пользователей и количеству размещенных объявлений на рынке недвижимости в России. "Авито Недвижимость" — федеральная платформа, представляющая все категории недвижимости в любой точке России. В среднем за месяц (август 2022 г.) на "Авито Недвижимости" ежедневно было доступно около 2,8 млн активных предложений по всей России, которые суммарно собрали более 1,5 млрд просмотров. Ежемесячно в раздел "Недвижимость" заходят 42 млн человек. Так, в среднем ежедневно пользователи размещали на платформе более 29 000 новых объявлений о продаже и аренде недвижимости.  По результатам исследования, проведенного аналитической компанией "Форейтор" в марте 2022 года, на "Авито Недвижимости" представлена самая большая база объявлений и объектов для посуточной аренды среди российских онлайн-сервисов. По результатам исследования Aquarelle Research, в ноябре 2021 года "Авито Недвижимость" также признана самой известной и самой используемой платформой для краткосрочной аренды.

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Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

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нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

Sezyo Sergoney 14 января 2016 18:56 Депутат Чапаевской гордумы Александр Слеповичев выкупил кинотеатр в Балаково

Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

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