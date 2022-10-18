АвтоВАЗ начал продажи NIVA с кондиционером и подогревом передних сидений

Объявлен старт продаж автомобилей семейства NIVA, оснащенных наиболее востребованными опциями климатического комфорта: кондиционером и подогревом передних сидений.
Для внедорожников LADA NIVA Legend"22 установка кондиционеров и обогрева передних сидений предусматривается в комплектациях Luxe. Стоимость автомобилей в комплектации Luxe — от 687,9 тыс. руб. по государственной программе льготного автокредитования (или от 859,9 тыс. руб. без ее использования).
Автомобили LADA NIVA Travel"22 оснащаются кондиционерами и подогревом передних сидений в вариантах Comfort, [BLACK] и Comfort Off-road. Стоимость исполнения Comfort начинается с отметки 879,9 тыс. руб. по госпрограмме льготного автокредитования (или от 1 млн 99 тыс. руб. без нее).
В версии [BLACK] внедорожник дополнен черной обивкой потолка, черной обивкой сидений с контрастной отстрочкой и логотипом спецсерии, легкосплавными дисками черного цвета и колпаком запасного колеса в цвет кузова; такой автомобиль стоит от 901,5 тыс. руб. по госпрограмме или от 1 млн 126 тыс. руб. без ее использования.
Комплектация Comfort Off-road отличается шинами (установлены покрышки для тяжелых дорожных условий "All-terrain" 215/65 R16), а также дизайном кузова: для Off-road-версий предусмотрен шноркель и обвес из неокрашенного защитного пластика. Стоимость автомобиля в этом исполнении — от 910,3 тыс. руб. по госпрограмме льготного автокредитования или от 1 млн 137 тыс. руб. без учета программы.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.