АвтоВАЗ начал продажи NIVA с кондиционером и подогревом передних сидений

Объявлен старт продаж автомобилей семейства NIVA, оснащенных наиболее востребованными опциями климатического комфорта: кондиционером и подогревом передних сидений.

Для внедорожников LADA NIVA Legend"22 установка кондиционеров и обогрева передних сидений предусматривается в комплектациях Luxe. Стоимость автомобилей в комплектации Luxe — от 687,9 тыс. руб. по государственной программе льготного автокредитования (или от 859,9 тыс. руб. без ее использования).

Автомобили LADA NIVA Travel"22 оснащаются кондиционерами и подогревом передних сидений в вариантах Comfort, [BLACK] и Comfort Off-road. Стоимость исполнения Comfort начинается с отметки 879,9 тыс. руб. по госпрограмме льготного автокредитования (или от 1 млн 99 тыс. руб. без нее).

В версии [BLACK] внедорожник дополнен черной обивкой потолка, черной обивкой сидений с контрастной отстрочкой и логотипом спецсерии, легкосплавными дисками черного цвета и колпаком запасного колеса в цвет кузова; такой автомобиль стоит от 901,5 тыс. руб. по госпрограмме или от 1 млн 126 тыс. руб. без ее использования.

Комплектация Comfort Off-road отличается шинами (установлены покрышки для тяжелых дорожных условий "All-terrain" 215/65 R16), а также дизайном кузова: для Off-road-версий предусмотрен шноркель и обвес из неокрашенного защитного пластика. Стоимость автомобиля в этом исполнении — от 910,3 тыс. руб. по госпрограмме льготного автокредитования или от 1 млн 137 тыс. руб. без учета программы.