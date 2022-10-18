Личному составу Управления МВД России по Самаре представили нового начальника

Во вторник, 18 октября, начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов представил личному составу УМВД России по Самаре нового начальника - полковника полиции Дмитрия Урюпина, ранее возглавлявшего отдел полиции Советского района городского УМВД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.
Дмитрий Урюпин родился в 1975 г. в Куйбышеве (Самара). На службе в органах внутренних дел находится с 1999 года. В 2004 г. окончил Самарский филиал Саратовского юридического института МВД России по специальности "юриспруденция". С 2005 г. проходил службу на руководящих должностях оперативных подразделений УМВД России по Самаре. Награжден медалями МВД России "За отличие в службе" 3 и 2 степени.
В 2022 г. в Самарской полиции произошли кадровые перестановки. 3 октября был представлен новый начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов.
28 сентября стало известно, что бывший начальник УМВД Самары Вадим Ятайкин назначен на должность начальника ГУ МВД по Нижегородской области. Вадим Ятайкин руководил УМВД Самары с июля 2019 г., сменив на этом посту Дмитрия Блохина.
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Посмотрим.
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?