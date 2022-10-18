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Федеральная власть Власть и политика

Личному составу Управления МВД России по Самаре представили нового начальника

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 18 октября, начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов представил личному составу УМВД России по Самаре нового начальника - полковника полиции Дмитрия Урюпина, ранее возглавлявшего отдел полиции Советского района городского УМВД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Дмитрий Урюпин родился в 1975 г. в Куйбышеве (Самара). На службе в органах внутренних дел находится с 1999 года. В 2004 г. окончил Самарский филиал Саратовского юридического института МВД России по специальности "юриспруденция". С 2005 г. проходил службу на руководящих должностях оперативных подразделений УМВД России по Самаре. Награжден медалями МВД России "За отличие в службе" 3 и 2 степени.

В 2022 г. в Самарской полиции произошли кадровые перестановки. 3 октября был представлен новый начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов.

28 сентября стало известно, что бывший начальник УМВД Самары Вадим Ятайкин назначен на должность начальника ГУ МВД по Нижегородской области. Вадим Ятайкин руководил УМВД Самары с июля 2019 г., сменив на этом посту Дмитрия Блохина.

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