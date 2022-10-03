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Официально представлен новый начальник ГУ МВД по Самарской области Глава самарского УМВД Вадим Ятайкин назначен начальником полиции в Нижегородскую область Андрей Турчак высоко оценил вклад Самарской области в восстановление Снежного Андрей Кислов: Агрострахование поможет обеспечить продовольственную безопасность страны ГУ МВД по Самарской области может возглавить Игорь Иванов

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Официально представлен новый начальник ГУ МВД по Самарской области

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 3 октября, самарским полицейским официально представили нового начальника ГУ МВД по Самарской области. Им стал Игорь Иванов - генерал-лейтенант из Кемеровской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

"Игорь Геннадьевич родился и вырос в Челябинске. В 1991 году окончил Свердловский юридический институт МВД России по специальности "правоведение". Службу в органах внутренних дел начал в 1991 года с должности следователя. Уже в 1996 году был назначен заместителем начальника управления - начальником следственного отдела УВД Курчатовского района Челябинска", - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Долгое время Иванов работал на разных должностях в Челябинске. А в октябре 2017 г., уже будучи генерал-майором, получил назначение на пост начальника ГУ МВД России по Кемеровской области.

"В ноябре 2018 года указом президента Российской Федерации Игорю Иванову присвоено специальное звание генерал-лейтенант полиции. А указом президента Российской Федерации от 26 сентября 2022 г. генерал-лейтенант Иванов назначен на должность начальника ГУ МВД России по Самарской области", - сообщили в ведомстве.

Известно, что Иванов награжден медалями "За отличие в охране общественного порядка", "За доблесть в службе", нагрудным знаком "Почетный сотрудник МВД". По словам источников, до 6 октября Иванов находится в отпуске, после чего приступит к новым обязанностям.

Ранее, до июня 2022 г., ГУ МВД по Самарской области возглавлял выходец из питерских структур МВД Александр Винников. Но 17 июня на селекторном совещании Винников объявил о том, что собирается уйти с поста - у него истек пятилетний контракт.

Ожидается, что в ближайшее время может быть назначен и новый начальник УМВД Самары. Прошлый, Вадим Ятайкин, переведен на работу в Нижегородскую область.

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Неплохо)

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И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Светуля Бр. 20 февраля 2018 13:44 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

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