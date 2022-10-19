Самарец от нечего делать поджег чужую машину

В Советский районный суд Самары направили уголовное дело о поджоге автомобиля. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, ранее судимый 36-летний местный житель в июне поджег Chery Tiggo около дома на ул. Советской Армии. Ущерб составил 180 тыс. рублей.

Когда мужчину задержали, он рассказал, что пьяный гулял по городу, заметил припаркованный автомобиль без стекол и решил поджечь его. Он нашел бумагу, зажег ее и бросил на пассажирское сиденье.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога").