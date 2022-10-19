Самарская область оказалась среди лидеров по преступлениям экономической направленности

2715 преступлений экономической направленности совершено в Самарской области, по данным Генпрокуратуры, за первые восемь месяцев 2022 года. По этому показателю регион стабильно держится на четвертом месте среди всех регионов страны уже третий год.

Не раскрыто из указанного числа преступлений экономической направленности было 664. По этому показателю регион на третьем месте в России за восемь месяцев (в 2021 г. был на шестом).

Всего за отчетный период в Самарской области зарегистрировали 32 725 преступлений (десятая строчка в рейтинге регионов). Из них было нераскрыто 12 392 (12 место).

Также, по данным портала правовой статистики Генпрокуратуры, в регионе зарегистрировано 49 преступлений террористического характера за указанный период (восьмое место по показателю в стране). При этом, все преступления террористического характера были раскрыты.

Сообщается, что 5803 преступления из общего числа относятся к категории тяжких. По этому показателю регион занял 12 место среди регионов.