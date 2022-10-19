2715 преступлений экономической направленности совершено в Самарской области, по данным Генпрокуратуры, за первые восемь месяцев 2022 года. По этому показателю регион стабильно держится на четвертом месте среди всех регионов страны уже третий год.
Не раскрыто из указанного числа преступлений экономической направленности было 664. По этому показателю регион на третьем месте в России за восемь месяцев (в 2021 г. был на шестом).
Всего за отчетный период в Самарской области зарегистрировали 32 725 преступлений (десятая строчка в рейтинге регионов). Из них было нераскрыто 12 392 (12 место).
Также, по данным портала правовой статистики Генпрокуратуры, в регионе зарегистрировано 49 преступлений террористического характера за указанный период (восьмое место по показателю в стране). При этом, все преступления террористического характера были раскрыты.
Сообщается, что 5803 преступления из общего числа относятся к категории тяжких. По этому показателю регион занял 12 место среди регионов.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.