Тольяттинец проводил время с женой соседа, а потом угнал его машину

В Ставропольском районе Самарской области полицейские задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в угоне машины. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Пока 60-летний житель с. Подстепки был на работе, пропала его Lada Vesta, припаркованная около дома на ул. Школьной.
Сотрудники вневедомственной охраны нашли автомобиль в Автозаводском районе. За рулем был пьяный мужчина, у которого не было никаких документов. Как выяснилось, это был сосед потерпевшего.
Вскоре жена владельца Lada рассказала, что когда муж ушел на работу, она позвала в гости соседа, выпивала с ним, а потом уснула.
Задержанные сосед, которые имел судимости за убийство и изнасилование, пояснил, что решил съездить на машине мужа "подруги" по своим делам, хоть и не имел водительских прав.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Угон"). Автомобиль вернули владельцу.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.