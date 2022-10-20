Тольяттинец проводил время с женой соседа, а потом угнал его машину

В Ставропольском районе Самарской области полицейские задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в угоне машины. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Пока 60-летний житель с. Подстепки был на работе, пропала его Lada Vesta, припаркованная около дома на ул. Школьной.

Сотрудники вневедомственной охраны нашли автомобиль в Автозаводском районе. За рулем был пьяный мужчина, у которого не было никаких документов. Как выяснилось, это был сосед потерпевшего.

Вскоре жена владельца Lada рассказала, что когда муж ушел на работу, она позвала в гости соседа, выпивала с ним, а потом уснула.

Задержанные сосед, которые имел судимости за убийство и изнасилование, пояснил, что решил съездить на машине мужа "подруги" по своим делам, хоть и не имел водительских прав.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Угон"). Автомобиль вернули владельцу.