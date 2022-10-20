"РКС-Самара" продолжают работы по обновлению сетей водоотведения в Куйбышевском районе

В Куйбышевском районе началось строительство нового напорного коллектора. Труба диаметром 300 мм будет проложена по территории поселков Кряж и 116 км в сторону городских очистных канализационных сооружений. Работы ведутся по инвестиционной программе "РКС-Самара", стоимость объекта — больше 240 млн рублей.
Строительство ведется в основном методом горизонтально-наклонного бурения, без больших вскрытий. На сегодня проложен участок длиной 100 метров, осталось еще 900. По новому коллектору будут идти стоки от двух канализационных насосных станций в разных точках района к ГОКС. Его запуск в эксплуатацию повысит надежность всей системы водоотведения района. Планируется завершить работы в 2023 году.
Данный проект — часть общей программы "РКС-Самара" по модернизации системы водоснабжения и водоотведения Куйбышевского района.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа