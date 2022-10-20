"РКС-Самара" продолжают работы по обновлению сетей водоотведения в Куйбышевском районе

В Куйбышевском районе началось строительство нового напорного коллектора. Труба диаметром 300 мм будет проложена по территории поселков Кряж и 116 км в сторону городских очистных канализационных сооружений. Работы ведутся по инвестиционной программе "РКС-Самара", стоимость объекта — больше 240 млн рублей.

Строительство ведется в основном методом горизонтально-наклонного бурения, без больших вскрытий. На сегодня проложен участок длиной 100 метров, осталось еще 900. По новому коллектору будут идти стоки от двух канализационных насосных станций в разных точках района к ГОКС. Его запуск в эксплуатацию повысит надежность всей системы водоотведения района. Планируется завершить работы в 2023 году.

Данный проект — часть общей программы "РКС-Самара" по модернизации системы водоснабжения и водоотведения Куйбышевского района.