16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области продолжается благоустройство территорий В Самаре три дома не подключены к отоплению В Самаре выделили 116 млн рублей на содержание площадок для складирования снега В домах Самарской области заменят 1,5 тыс. лифтов Почти 10 тыс. домов в Самаре подключены к теплу

ЖКХ и благоустройство Общество

"РКС-Самара" продолжают работы по обновлению сетей водоотведения в Куйбышевском районе

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Куйбышевском районе началось строительство нового напорного коллектора. Труба диаметром 300 мм будет проложена по территории поселков Кряж и 116 км в сторону городских очистных канализационных сооружений. Работы ведутся по инвестиционной программе "РКС-Самара", стоимость объекта — больше 240 млн рублей.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Строительство ведется в основном методом горизонтально-наклонного бурения, без больших вскрытий. На сегодня проложен участок длиной 100 метров, осталось еще 900. По новому коллектору будут идти стоки от двух канализационных насосных станций в разных точках района к ГОКС. Его запуск в эксплуатацию повысит надежность всей системы водоотведения района. Планируется завершить работы в 2023 году.

Данный проект — часть общей программы "РКС-Самара" по модернизации системы водоснабжения и водоотведения Куйбышевского района.

Гид потребителя

Последние комментарии

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Фото на сайте

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6