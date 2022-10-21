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Футбол Спорт

"Крылья Советов" в Кубке России уступили "Зениту" - 1:2.

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 октября, в четвертом туре группового этапа Кубка России "Крылья Советов" в Санкт-Петербурге уступили "Зениту" - 1:2.

Фото: pfcks.ru

Оба мяча за хозяев поля забил экс-самарец Иван Сергеев. Он открыл счет на 17 минуте матча после розыгрыша углового. А на первой минуте второго тайма капитан хозяев поля Деян Ловрен длинной передачей нашел Вендела, который сбросил мяч Ивану Сергееву, и нападающий "Зенита" в касание переправил мяч в ворота самарцев — 2:0.

На 79 минуте матча с передачи Сергея Пиняева Александр Чиркович головой переправил мяч в ворота "Зенита" — 2:1.

После четвертого тура "Спартак" с 12 очками возглавляет турнирную таблицу Группы B. "Крылья Советов" с 6 очками опережают "Зенит" по результатам личных встреч. Замыкает турнирную таблицу "Факел", не набравший ни одного очка.

В следующем матче "Крылья Советов" в Екатеринбурге встречаются с "Уралом". Игра 14 тура Мир РПЛ состоится в понедельник, 24 октября, в 18:30.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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