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Самарская гостиница "Азимут Националь" выставлена на продажу за 312 млн рублей

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре выставлено на продажу пятиэтажное здание гостиницы "Азимут Националь" на ул. Фрунзе, 91. Объявление появилось на профильных сайтах.

Фото: wikimedia.org

Объект площадью 8303 кв. м оценен в 312 млн рублей.

Здание 1905 г. постройки является памятником культуры регионального значения. В данный момент объект как гостиница не действует.

"Существует план реконструкции здания с увеличением номерного фонда до 133 номеров с общей площадью 9 192 кв. м", - указывается в объявлении.

Владельцем здания выступает самарское ООО "Гостиница "Националь". Напомним, в 2013 г. ФАС России удовлетворила ходатайство компании "Азимут Групп" из Люксембурга о приобретении 95% долей в уставном капитале ООО "Гостиница "Националь". Однако судя по данным ИАС Seldon.Basis, сделка не состоялась - с 2009 г. владельцем ООО выступало кипрское А.M.G. COMFORTABLE COMPANION GROUP LIMITED. И лишь в сентябре 2022 г. собственником ООО стал председатель совета директоров Azimut Hotels Александр Клячин.

В 2021 г. гостиница "Националь" выручила 11,2 млн руб. и получила убыток в 0,54 млн рублей.

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