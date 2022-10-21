Самарский производитель пазлов ВЭЛТ стал "Экспортером года" в трех номинациях

Итоги Всероссийского конкурса "Экспортер года" 20 октября озвучили на площадке Международного экспортного форума "Сделано в России". Организатором события выступил Российский экспортный центр.

В этом году в награждении приняли участие победители и призеры в 19 номинациях. Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. По решению комиссии, победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия.

Производитель развивающих деревянных пазлов, декоративных объемных карт и головоломок из Самары, резидент индустриального парка "Преображенка" — компания "ВЭЛТ" — была отмечена призовыми местами сразу в трех номинациях. Компания заняла 2 место в номинации "Экспортер года в сфере промышленности", 3 место в номинации "Прорыв года", а также 2 место в номинации "Ответственный экспортер ESG".

"Наша компания благодарна Правительству Самарской области за те условия, которые предоставлены нам в индустриальном парке "Преображенка". Это помогает предприятию стабильно работать, осваивать новые направления и рынки. Несмотря на сложный год, мы сохранили несколько экспортных направлений и сегодня нацелены активно выстраивать работу с Китаем. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и уверены, что с поддержкой властей сможем продолжить уверенное развитие", — отметил основатель ООО "ВЭЛТ" Даниил Рахмаков.

Поддержка бизнеса на всех этапах его деятельности, в том числе при выходе не внешние рынки — одна из приоритетных задач в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

Перед тем как производители представили свои достижения на уровне страны, аналогичные конкурсы проводились на уровне Самарской области и Приволжского федерального округа.

"Мы гордимся успехами наших производителей как внутри страны, так и на международной арене, высокими оценками из деятельности. Компания "ВЭЛТ", работающая в промпарке "Преображенка", — это отличный пример современного, развитого производства, продукция которого интересна во многих странах, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Несмотря на сложности, связанные с санкционным давлением, наши предприятия продолжают экспортировать, находят новых партнеров, осваивают рынки дружественных стран. Мы готовы всесторонне помогать им как в организации производственных процессов, так и сопровождать на каждом этапе внешнеэкономической деятельности: от поиска страны и партнеров до заключения экспортного контракта", — добавил министр.

Конкурс "Экспортер года" проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минкомсвязи России.