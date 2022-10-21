16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Восточную парковку "Самара Арены" выкупает компания Ушамирского Самарская гостиница "Азимут Националь" выставлена на продажу за 312 млн рублей "Авито Недвижимость" запустила сервис безопасного онлайн-бронирования посуточного жилья в Самаре Бывший офис "АктивКапитал банка" выкупил директор маслозавода В августе в Самарской области резко вырос спрос на долевки

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Восточную парковку "Самара Арены" выкупает компания Ушамирского

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ООО "Агропромышленный парк "Самара" готово выкупить восточную парковку, которая находится около стадиона "Самара Арена" в границах Московского, Волжского, Ракитовского шоссе и улиц Ташкентской и Демократической.

Компания стала единственным претендентом на лот, который достанется ей за начальные 21,3 млн рублей.

Площадь парковки 27,5 тыс. кв. метров. Она расположена рядом с агропарком со стороны Волжского шоссе и находится в собственности Самарской области.

ООО "Агропарк "Самара", по информации ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в октябре 2015 года. Компания является оператором одноименного комплекса на Волжском шоссе 106-108. Выручка в 2021 г. составила 85,1 млн руб., чистый убыток - 23,89 млн рублей. Владельцами общества выступают Роман Поляков (10%) и ООО "Средневолжская логистическая компания" (90%), которая принадлежит Алексею Ушамирскому.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:55 Бывший офис "АктивКапитал банка" выкупил директор маслозавода

Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 09:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Наталья Викторова 30 декабря 2016 04:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

John Nameless 24 августа 2016 12:48 Право осваивать земли в Советском и Ленинском районах Самары получили компании Дмитрия Черныша

нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

Sezyo Sergoney 14 января 2016 18:56 Депутат Чапаевской гордумы Александр Слеповичев выкупил кинотеатр в Балаково

Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6