Восточную парковку "Самара Арены" выкупает компания Ушамирского

ООО "Агропромышленный парк "Самара" готово выкупить восточную парковку, которая находится около стадиона "Самара Арена" в границах Московского, Волжского, Ракитовского шоссе и улиц Ташкентской и Демократической.

Компания стала единственным претендентом на лот, который достанется ей за начальные 21,3 млн рублей.

Площадь парковки 27,5 тыс. кв. метров. Она расположена рядом с агропарком со стороны Волжского шоссе и находится в собственности Самарской области.

ООО "Агропарк "Самара", по информации ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в октябре 2015 года. Компания является оператором одноименного комплекса на Волжском шоссе 106-108. Выручка в 2021 г. составила 85,1 млн руб., чистый убыток - 23,89 млн рублей. Владельцами общества выступают Роман Поляков (10%) и ООО "Средневолжская логистическая компания" (90%), которая принадлежит Алексею Ушамирскому.