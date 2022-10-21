В Самарской области к 2025 г. появится единая цифровая коммуникационная платформа региона

Правительство Самарской области опубликовало проект постановления, в соответствии с которым планируется создать государственную информационную систему региона "Единая цифровая коммуникационная платформа Самарской области". Документ подписан первым вице-губернатором Виктором Кудряшовым.
Вместе с постановлением опубликовано положение, в котором прописаны цели и задачи, а также принципы функционирования платформы.
"Цель создания Системы — создание единого информационного пространства сбора данных для мониторинга процессов органов власти Самарской области, анализа текущих и прогнозных значений целевых показателей, формирования регионального фонда данных и обеспечения унифицированного обмена данными из различных информационных систем, внедрения единых принципов и механизмов цифровой трансформации процессов", — отмечается в документе.
На цифровой платформе будут аккумулироваться и формироваться данные для мониторинга и аналитики процессов органов власти, будет осуществляться формирование регионального сегмента управления данными, создания и использование витрин данных. Планируется, что на ней также будут использоваться технологии искусственного интеллекта, технологии обработки больших данных и интеллектуальных систем поддержки принятия решений.
Участниками системы станут органы исполнительной власти Самарской области, государственные органы региона и подведомственные им структуры, органы МСУ и подведомственные им организации.
Также указывается, что система "является элементом инфраструктуры электронного правительства в Самарской области и предназначена для автоматизации ряда процессов: сбора данных, мониторинга показателей для оценки эффективности работы чиновников, анализа данных из интегрированных информсистем и т. д.
В состав системы предполагается включить следующие подсистемы: технологическую платформу, подсистему "Региональная система управления данными", подсистема "Цифровая трансформация".
В качестве принципов функционирования приводятся модульное построение системы в виде взаимосвязанных и дополняемых модулей, открытость для интеграции существующих и создаваемых государственных и муниципальных информсистем, обеспечение единства используемых стандартов технологий, форматов, терминов, нормативной справочной информации, системы показателей, регламентов отчетов для участников системы и многое другое.
В роли операторов и обладателей информации информационной системы выступают региональный департамент информационных технологий и связи и администрация губернатора.
Планируется, что коммуникационная платформа будет введена в эксплуатацию до 1 января 2025 года.
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Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.