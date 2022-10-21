В Самарской области к 2025 г. появится единая цифровая коммуникационная платформа региона

Правительство Самарской области опубликовало проект постановления, в соответствии с которым планируется создать государственную информационную систему региона "Единая цифровая коммуникационная платформа Самарской области". Документ подписан первым вице-губернатором Виктором Кудряшовым.

Вместе с постановлением опубликовано положение, в котором прописаны цели и задачи, а также принципы функционирования платформы.

"Цель создания Системы — создание единого информационного пространства сбора данных для мониторинга процессов органов власти Самарской области, анализа текущих и прогнозных значений целевых показателей, формирования регионального фонда данных и обеспечения унифицированного обмена данными из различных информационных систем, внедрения единых принципов и механизмов цифровой трансформации процессов", — отмечается в документе.

На цифровой платформе будут аккумулироваться и формироваться данные для мониторинга и аналитики процессов органов власти, будет осуществляться формирование регионального сегмента управления данными, создания и использование витрин данных. Планируется, что на ней также будут использоваться технологии искусственного интеллекта, технологии обработки больших данных и интеллектуальных систем поддержки принятия решений.

Участниками системы станут органы исполнительной власти Самарской области, государственные органы региона и подведомственные им структуры, органы МСУ и подведомственные им организации.

Также указывается, что система "является элементом инфраструктуры электронного правительства в Самарской области и предназначена для автоматизации ряда процессов: сбора данных, мониторинга показателей для оценки эффективности работы чиновников, анализа данных из интегрированных информсистем и т. д.

В состав системы предполагается включить следующие подсистемы: технологическую платформу, подсистему "Региональная система управления данными", подсистема "Цифровая трансформация".

В качестве принципов функционирования приводятся модульное построение системы в виде взаимосвязанных и дополняемых модулей, открытость для интеграции существующих и создаваемых государственных и муниципальных информсистем, обеспечение единства используемых стандартов технологий, форматов, терминов, нормативной справочной информации, системы показателей, регламентов отчетов для участников системы и многое другое.

В роли операторов и обладателей информации информационной системы выступают региональный департамент информационных технологий и связи и администрация губернатора.

Планируется, что коммуникационная платформа будет введена в эксплуатацию до 1 января 2025 года.