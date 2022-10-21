Денис Волков рассказал о планах по восстановлению леса в регионе

Вчера депутат Самарской губернской думы Денис Волков вместе с коллегами провел выездное мероприятие в рамках комитета по сельскому хозяйству. Главной целью стали вопросы восстановления леса, содержания питомников саженцев и эксплуатация техники, приобретенной для нужд лесного хозяйства. Важно было оценить, в каком состоянии находится лесная отрасль региона и какие проблемы в ближайшее время еще предстоит решать.

"Для Тольятти, промышленного центра губернии, городской лес не только любимое место отдыха, но и источник чистого воздуха. Пожар 2010 года уничтожил огромную часть зеленых легких города, а последствия того ЧП мы ликвидируем до сих пор. Причем не только усилиями профильных министерств, но и силами общественников, промышленных предприятий. Так, в рамках федерального проекта "Единой России" "Чистая страна", руководителем которого в области я являюсь, мы постоянно проводим мероприятия по высадке леса. Это существенное дополнение к той работе, что проводит министерство лесного хозяйства", — отметил Денис Волков.

Депутаты побывали в Федоровском лесном питомнике, который был построен в 2017 году. На сегодняшний день здесь выращивают порядка 2 миллионов однолетних и столько же двулетних саженцев. Это в основном сосна, береза и дуб. Данный посадочный материал идет на лесовосстановление региона. По всей области же у ГБУ "Самаралес" 14 подобных питомников. Участники мероприятия отметили, что развитие, то есть наращивание объемов идет в удовлетворительном темпе, но есть и проблемы, которые связаны с тем, что при прополке всходов в питомниках до сих пор применяется ручной труд. По словам Волкова, это тяжелая работа, которую выполняют по большей части женщины, но на сегодняшний день именно ручной труд нельзя заменить, поэтому нужно работать над тем, чтобы повышать работницам заработную плату.

"В районе санатория "Лесное" мы посмотрели работу сельскохозяйственной техники, которую закупили дополнительно по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Спецмашины необходимы для расчистки леса от сухостоя — основного источника возгораний в зеленых зонах. Как известно, они в Тольятти расположены в центре города, а значит их посещает большое количество людей. Любая непотушенная спичка, брошенный окурок могут стать причинами ЧП. Потому от сухостоя нужно оперативно избавляться, чтобы избежать рисков", — рассказал Денис Волков.

По словам представителя минлесхоза, на расчистку горельников в 2023 году заложено 9 миллионов рублей, а на 24 год — 5 миллионов. По мнению Волкова, это, безусловно, очень мало, тем более, в разрезе областной программы: "Так, только Тольятти из горбюджета в этом году выделил дополнительно 18 миллионов на эти цели. И даже этого недостаточно. Необходимо порядка 70-80 миллионов рублей ежегодно, если мы хотим решить проблему с сухостоем. Буду добиваться увеличения параметров выделяемых из облбюджета средств, так как сейчас как раз идет этап формирования бюджета на следующий год".