В городах "Т Плюс" высадили 50 тысяч деревьев

"Т Плюс" провела масштабную межрегиональную экологическую акцию "Деревья — городам Т Плюс", приуроченную к своему 20-летию. Одновременно в 20 городах присутствия сотрудники компании высадили 50 тысяч деревьев на 50 гектарах земли.

Количество деревьев символизирует 50-тысячный энергетический коллектив, а сама акция является частью ESG-повестки компании.

"Компания всегда уделяла большое внимание экологии. Почти все наши станции за 20 лет перешли на природный газ, и теперь их воздействие на окружающую среду минимально. А в 2023 году и вовсе будет сведено к нулю. Забота о природе — то, что объединяет всех нас. Поэтому в честь своего 20-летия компания проводит акцию — "Деревья — городам Т Плюс", — отметил генеральный директор "Т Плюс" Андрей Вагнер.

В этом году утверждена новая экологическая стратегия ПАО "Т Плюс", которая уже в 2025 году позволит снизить объем выбросов загрязняющих веществ компании на 28%. Также пересмотрен подход к решению вопросов по снижению воздействия на окружающую среду и определены главные направления развития. В их числе — повышение операционной эффективности станций, снижение потерь в тепловых сетях, модернизация объектов и переход на газ как на основной вид топлива.

Сотрудники Самарского филиала "Т Плюс" регулярно участвуют в экологических акциях. В Тольятти с 2017 года энергетики высадили 75 000 сеянцев сосны на 19 гектарах уничтоженного пожаром леса.

Сегодня специалисты компании увеличили этот показатель. В Рачейском бору Сызранского района энергетики посадили 6100 сеянцев сосны, рядом с д. Новая Красноармейского района — 4000 юных сосен. В Ново-Буянском лесничестве недалеко от поселка Прибрежный усилиями коллектива "Т Плюс" сосновый бор увеличился на 2000 молодых деревьев.

В поселке Чкаловский Кировского района Самары сотрудники компании внесли значительный вклад в возрождение леса. На территории, где долгое время находилась несанкционированная свалка строительного мусора, вновь появится лесной массив. На очищенный от отходов участок завезен чернозем и посажены 230 дубов, осин, сосен и 50 рябин.

"Т Плюс" продолжит марафон по лесовосстановлению. Уже завтра в областной столице сотрудники компании посадят голубые ели, ясени и липы.