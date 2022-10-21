16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Жигулевском заповеднике начались съемки фильма В Новокуйбышевске на центральной площади высадят ели "Пятерочка" и "Тетрадка Дружбы" спросят школьников, как сохранить планету Рекультивация свалки рядом с АвтоВазАгрегатом обойдется Тольятти в полмиллиарда рублей Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" установил новые боксы для сбора батареек

Экология Общество

В Жигулевском заповеднике начались съемки фильма

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области начались съемки фильма о заповедных Жигулях.

Фото: http://zhreserve.ru

Идея создания фильма родилась во время экспедиции Самарского областного отделения Русского географического общества на Самарскую Луку минувшим летом. Во время экспедиции было подписано Соглашение о сотрудничестве между РГО и Жигулевским заповедником.

Чтобы иметь возможность запечатлеть красоту природы Жигулей во все времена года и масштабно рассказать о работе, проводимой сотрудниками заповедника в разные сезоны, съемочный процесс продлится в течение года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:36 ООО "Газпром трансгаз Самара" возьмет под патронат особо охраняемые природные территории

Главное, дело.

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Владимир безфамильный 25 мая 2018 15:06 Для самарских рыболовов-любителей введены суточные нормы добычи водных биоресурсов

А можно за сети уголовную ответственность ввести?

Дмитрий Лакоценин 21 мая 2018 08:11 За день из рек области подняли более 300 браконьерских сетей

Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6