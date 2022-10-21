В Жигулевском заповеднике начались съемки фильма

В Самарской области начались съемки фильма о заповедных Жигулях.
Идея создания фильма родилась во время экспедиции Самарского областного отделения Русского географического общества на Самарскую Луку минувшим летом. Во время экспедиции было подписано Соглашение о сотрудничестве между РГО и Жигулевским заповедником.
Чтобы иметь возможность запечатлеть красоту природы Жигулей во все времена года и масштабно рассказать о работе, проводимой сотрудниками заповедника в разные сезоны, съемочный процесс продлится в течение года.
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Главное, дело.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Вообщето в 2017 году уже был случай.
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.