16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре раскрыли убийство с расчленением В МВД прокомментировали задержание главы Фонда капремонта В Самаре полицейские задержали главу Фонда капремонта Задержан мужчина, стрелявший в центре Самары из травмата в машину Пьяный самарец из ревности ударил жену ножом, а затем ушел к друзьям

Преступления Происшествия

В Самаре раскрыли убийство с расчленением

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 7
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемых в тяжком убийстве, совершенном в пос. Мехзавод накануне, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Информация о преступлении поступила в полицию вечером 21 октября. Сотрудники уголовного розыска в составе оперативно-следственной группы задержали 40-летнего мужчину.

Было установлено, что 20 октября компания мужчин распивала спиртные напитки в квартире дома. В ходе конфликта хозяин нанес 29-летнему мужчине телесные повреждения. Впоследствии тело расчленили и оставили в квартире.

После этого совместно с подельниками подозреваемый занялся поиском транспортного средства для транспортировки тела. Спустя несколько часов сотрудники Госавтоинспекции, несшие службу на улице Авроры — Московское шоссе, остановили Daewoo Nexia. Приметы мужчин в машине были схожи с разыскиваемыми. Их доставили в отдел полиции.

По статье "Убийство" СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. Все подозреваемые задержаны.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Сергей Ларин 02 сентября 2022 13:51 Житель Самары попытался обжаловать арест за похищение падчерицы

И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.

Павел Бортников 10 августа 2022 06:50 Машинист из Сызрани взял кредит на 1,3 млн руб. и отдал мошенникам

Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6