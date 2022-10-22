В Самаре раскрыли убийство с расчленением

Сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемых в тяжком убийстве, совершенном в пос. Мехзавод накануне, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Информация о преступлении поступила в полицию вечером 21 октября. Сотрудники уголовного розыска в составе оперативно-следственной группы задержали 40-летнего мужчину.

Было установлено, что 20 октября компания мужчин распивала спиртные напитки в квартире дома. В ходе конфликта хозяин нанес 29-летнему мужчине телесные повреждения. Впоследствии тело расчленили и оставили в квартире.

После этого совместно с подельниками подозреваемый занялся поиском транспортного средства для транспортировки тела. Спустя несколько часов сотрудники Госавтоинспекции, несшие службу на улице Авроры — Московское шоссе, остановили Daewoo Nexia. Приметы мужчин в машине были схожи с разыскиваемыми. Их доставили в отдел полиции.

По статье "Убийство" СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. Все подозреваемые задержаны.