Мужчину и женщину из Самары будут судить за попытку заработать на наркотиках

В Советский районный суд Самары отправили уголовное дело двоих жителей Самары, которых обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В июне на ул. Балаковской полицейские остановили мужчину и женщину, которые переходили дорогу в неположенном месте. При общении с правоохранителями они невнятно отвечали на вопросы, а женщина попыталась избавиться от рюкзака. В итоге их решили досмотреть и обнаружили в рюкзаке 19 свертков с 14,65 г N-метилэфедрона. Кроме того, в телефоне мужчины была переписка о приобретении наркотиков.
По версии следствия, ранее судимый за оборот запрещенных веществ безработный самарец и его знакомая купили наркотик через интернет для перепродажи через тайники.
Кроме того, правоохранители считают, что подозреваемый склонял 30-летнюю подругу к потреблению наркотика.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.