Мужчину и женщину из Самары будут судить за попытку заработать на наркотиках

В Советский районный суд Самары отправили уголовное дело двоих жителей Самары, которых обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В июне на ул. Балаковской полицейские остановили мужчину и женщину, которые переходили дорогу в неположенном месте. При общении с правоохранителями они невнятно отвечали на вопросы, а женщина попыталась избавиться от рюкзака. В итоге их решили досмотреть и обнаружили в рюкзаке 19 свертков с 14,65 г N-метилэфедрона. Кроме того, в телефоне мужчины была переписка о приобретении наркотиков.

По версии следствия, ранее судимый за оборот запрещенных веществ безработный самарец и его знакомая купили наркотик через интернет для перепродажи через тайники.

Кроме того, правоохранители считают, что подозреваемый склонял 30-летнюю подругу к потреблению наркотика.