В Самаре пересмотрят приговор отцу сотрудника прокуратуры за убийство

Самарский областной суд пересмотрит приговор Тлеку Берсагурову — отцу помощника прокурора Красноярского района региона Руслана Берсагурова. Родителя сотрудника надзорного ведомства судили за убийство.

Жертвой стал учредитель ООО "Вега-Транс" Айрат Имангулов. По версии следствия, 13 июня 2019 года после работы он выпивал с гендиректором компании Тлеком Берсагуровым. Предполагается, что произошла ссора, Тлек убил Айрата и сбежал.

"Брат Тлека говорит, что когда зашел в кандейку — увидел уже лежащего Айрата. На второй день вызвали всех на допрос, на Запорожскую. Тлек отпирался. Говорил, что ушел домой и ничего не видел. Вечером признал. И явку с повинной ему сделали", — рассказывал отец убитого.

Родные погибшего возмущались, что следствие в отношении отца прокурорского работника затягивалось. Близкие считали, что статью об убийстве безосновательно переквалифицировали на статью 108 УК РФ "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны" (по ней наказание меньше). Кроме того, подозреваемый в причинении смерти человеку находился во время расследования не под стражей, а под подпиской о невыезде.

Уже после шумихи в СМИ, статью обвинения переквалифицировали на "Убийство". Присяжные единогласно признали отца сотрудника прокуратуры виновным в этом преступлении.

"Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. 400 тысяч он должен выплатить вдове, по 300 — отцу и двум детям убитого", — рассказывал адвокат потерпевшей семьи Алексей Клюев.

Алексей Клюев по просьбе родных убитого обжаловал приговор за мягкостью. Областной суд планирует рассмотреть жалобу на этой неделе.

Впрочем, обжаловали приговор и адвокаты осужденного. Напомним, защитник Берсагурова Андрей Карномазов настаивал, якобы имела место самооборона.