Самарский предприниматель получил реальный срок за убийство компаньона

В пятницу, 27 мая, в Советском районном суде огласили приговор 50-летнему экс-директору ООО "Вега-транс" Тлеку Берсагурову. Присяжные признали его виновным в убийстве 36-летнего компаньона.

Судья назначила фигуранту восемь лет лишения свободы. Защита намерена обжаловать, на ее взгляд, слишком суровое наказание.

Напомним, 13 июня 2019 г. на территории автобазы на ул. Коленчатой, 41 один из учредителей ООО получил два ножевых ранения и через два дня скончался в больнице. Берсагуров вины в умышленном убийстве не признал. Он утверждал, что лишь оборонялся от нетрезвого друга. (В тот вечер трое мужчин распили около 1,5 л самогонки).

Тем не менее коллегия присяжных, выслушав обвинительную речь прокурора и защитников, все же единогласно посчитала предпринимателя виновным в умышленном убийстве, но заслуживающим снисхождения.

"Очень жаль, что наше государство, а вслед за ним и общество без понимания относятся к праву граждан на самооборону. Это право свободных людей, в необходимых случаях отстаивающих свою жизнь", - говорит адвокат Андрей Карномазов.