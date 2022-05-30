16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Главу самарского Госстройнадзора отправили под домашний арест Самарский облсуд оставил в силе отказ Реналю Мязитову в УДО Экс-полицейского отправили в колонию за убийство школьницы Экс-полицейский, обвиненный в убийстве школьницы, выступил в суде Экс-директора нацпарка "Самарская Лука" приговорили к пяти годам колонии

Суды Происшествия

Самарский предприниматель получил реальный срок за убийство компаньона

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 292
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 27 мая, в Советском районном суде огласили приговор 50-летнему экс-директору ООО "Вега-транс" Тлеку Берсагурову. Присяжные признали его виновным в убийстве 36-летнего компаньона.

Судья назначила фигуранту восемь лет лишения свободы. Защита намерена обжаловать, на ее взгляд, слишком суровое наказание.

Напомним, 13 июня 2019 г. на территории автобазы на ул. Коленчатой, 41 один из учредителей ООО получил два ножевых ранения и через два дня скончался в больнице. Берсагуров вины в умышленном убийстве не признал. Он утверждал, что лишь оборонялся от нетрезвого друга. (В тот вечер трое мужчин распили около 1,5 л самогонки).

Тем не менее коллегия присяжных, выслушав обвинительную речь прокурора и защитников, все же единогласно посчитала предпринимателя виновным в умышленном убийстве, но заслуживающим снисхождения.

"Очень жаль, что наше государство, а вслед за ним и общество без понимания относятся к праву граждан на самооборону. Это право свободных людей, в необходимых случаях отстаивающих свою жизнь", - говорит адвокат Андрей Карномазов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

Mark Krass 14 октября 2021 05:34 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц

Антон Зубов 12 июля 2021 15:32 Фигурант дела о грязной нефти получил два с половиной года колонии

Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5