Самарский предприниматель получил реальный срок за убийство компаньона

В пятницу, 27 мая, в Советском районном суде огласили приговор 50-летнему экс-директору ООО "Вега-транс" Тлеку Берсагурову. Присяжные признали его виновным в убийстве 36-летнего компаньона.
Судья назначила фигуранту восемь лет лишения свободы. Защита намерена обжаловать, на ее взгляд, слишком суровое наказание.
Напомним, 13 июня 2019 г. на территории автобазы на ул. Коленчатой, 41 один из учредителей ООО получил два ножевых ранения и через два дня скончался в больнице. Берсагуров вины в умышленном убийстве не признал. Он утверждал, что лишь оборонялся от нетрезвого друга. (В тот вечер трое мужчин распили около 1,5 л самогонки).
Тем не менее коллегия присяжных, выслушав обвинительную речь прокурора и защитников, все же единогласно посчитала предпринимателя виновным в умышленном убийстве, но заслуживающим снисхождения.
"Очень жаль, что наше государство, а вслед за ним и общество без понимания относятся к праву граждан на самооборону. Это право свободных людей, в необходимых случаях отстаивающих свою жизнь", - говорит адвокат Андрей Карномазов.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.