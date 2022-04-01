Присяжные выяснят, виновен ли самарский предприниматель в смерти компаньона

В среду, 30 марта, Советский районный суд Самары начал рассматривать уголовное дело 50-летнего экс-директора ООО "Вега-транс" Тлека Берсагурова, обвиняемого в причинении смерти 36-летнему компаньону Айрату Имангулову. Дело рассматривают присяжные под председательством судьи Василия Ботвинко.
По версии обвинения, 13 июня 2019 г. в офисе фирмы на территории автобазы на ул. Коленчатой, 41 Имангулов получил два ножевых ранения, в результате чего скончался через два дня в больнице.
Подсудимый вины в умышленном убийстве не признает и уверяет, что действовал в целях самообороны. Он попросил прощения у потерпевших. По словам обвиняемого, дважды ударив Имангулова, он не думал, что причинил серьезные ранения, поэтому убежал, опасаясь за свою жизнь. Мужчина пока не стал объяснять, почему почувствовал опасность со стороны собутыльника, и заявил, что даст подробные показания после допроса свидетелей и оглашения материалов дела.
По словам отца погибшего, бегство Берсагурова запечатлела видеокамера на соседнем здании. Также перед отправкой в больницу сын назвал ему имя того, кто его ранил.
Согласно показаниям потерпевших, мужчины были не только компаньонами, но и дружили семьями. После случившего жена виновника трагедии приходила к вдове и просила прощения за мужа, который в момент нападения якобы был не в себе.
Сведений о возможных конфликтах между мужчинами ни у вдовы, ни у Имангулова-старшего нет. Во время трагедии компаньоны были наедине.
Уголовное дело поступило в суд в 2021 году. Такое затянувшееся расследование обычной поножовщины объясняется тем, что надзирающие органы разного уровня, вплоть до областного прокурора, шесть раз не соглашались утвердить обвинение и возвращали дело на доследование. Причиной противостояния правоохранителей стало "отсутствие в деле достаточных доказательств виновности Берсагурова в совершении умышленного убийства, а его версия о самообороне следствием не опровергнута".
Тем не менее дело таки направили в суд. Теперь шестерым присяжным предстоит взять на себя ответственность за осуждение или оправдание мужчины.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.