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Суды Происшествия

Присяжные выяснят, виновен ли самарский предприниматель в смерти компаньона

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 30 марта, Советский районный суд Самары начал рассматривать уголовное дело 50-летнего экс-директора ООО "Вега-транс" Тлека Берсагурова, обвиняемого в причинении смерти 36-летнему компаньону Айрату Имангулову. Дело рассматривают присяжные под председательством судьи Василия Ботвинко.

По версии обвинения, 13 июня 2019 г. в офисе фирмы на территории автобазы на ул. Коленчатой, 41 Имангулов получил два ножевых ранения, в результате чего скончался через два дня в больнице.

Подсудимый вины в умышленном убийстве не признает и уверяет, что действовал в целях самообороны. Он попросил прощения у потерпевших. По словам обвиняемого, дважды ударив Имангулова, он не думал, что причинил серьезные ранения, поэтому убежал, опасаясь за свою жизнь. Мужчина пока не стал объяснять, почему почувствовал опасность со стороны собутыльника, и заявил, что даст подробные показания после допроса свидетелей и оглашения материалов дела.

По словам отца погибшего, бегство Берсагурова запечатлела видеокамера на соседнем здании. Также перед отправкой в больницу сын назвал ему имя того, кто его ранил.

Согласно показаниям потерпевших, мужчины были не только компаньонами, но и дружили семьями. После случившего жена виновника трагедии приходила к вдове и просила прощения за мужа, который в момент нападения якобы был не в себе.

Сведений о возможных конфликтах между мужчинами ни у вдовы, ни у Имангулова-старшего нет. Во время трагедии компаньоны были наедине.

Уголовное дело поступило в суд в 2021 году. Такое затянувшееся расследование обычной поножовщины объясняется тем, что надзирающие органы разного уровня, вплоть до областного прокурора, шесть раз не соглашались утвердить обвинение и возвращали дело на доследование. Причиной противостояния правоохранителей стало "отсутствие в деле достаточных доказательств виновности Берсагурова в совершении умышленного убийства, а его версия о самообороне следствием не опровергнута".

Тем не менее дело таки направили в суд. Теперь шестерым присяжным предстоит взять на себя ответственность за осуждение или оправдание мужчины.

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Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц

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